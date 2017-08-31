Из-за сильных ливней, последовавших за ураганом "Харви", на заводе компании Arkema в Кросби вышла из строя система охлаждения химических веществ. Согласно заявлению компании, предотвратить пожар невозможно.
Завод Arkema прекратил работу в пятницу, еще до начала урагана.
Однако из-за обильных осадков — 102 см — его территорию затопило и электроснабжение оказалось прервано, сообщили в компании. Резервные генераторы также затоплены.
Завод занимается производством органических пероксидов, и хранящиеся там химикаты представляют опасность при высоких температурах.
"Теперь вещества могут взорваться и вызвать мощный пожар, — цитирует Рейтер главу компании Ричарда Роуэра. — Высокий уровень воды на территории, а также отсутствие электричества не оставляют нам ни единой возможности это предотвратить".
Также из-за закрытия нефтяными компаниями нескольких трубопроводов пострадали энергопоставки.
Национальная метеорологическая служба США понизила статус "Харви" до низшего — "тропической депрессии", однако синоптики продолжают прогнозировать сильные дожди над восточным Техасом и западной Луизианой.
По словам главы Arkema, потенциальный пожар вряд ли перекинется за территорию завода, однако жители округа Харрис в радиусе полутора миль (2,4 км) вокруг завода были эвакуированы в качестве меры предосторожности.
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