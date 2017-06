Из-за "брекзита" в Британию перестали приезжать медсестры из Европы

Критики Brexit отмечают, что экономика Великобритании, возможно, пострадает, если бизнес и общественные услуги не смогут вербовать персонал, который им по-прежнему будет необходим и после того, как страна покинет Евросоюз.

Согласно официальным данным, число зарегистрированных в Великобритании медсестер из ЕС, по сравнению с июлем 2016 года, сократилось на 96 процентов. Этот процесс получил условное название Nursexit.

Так, в январе прошлого года примерно 500 медсестр из стран ЕС обратились в британский Совет по уходу за больными и акушерством с целью получения работы в Соединенном королевстве. Следующие несколько месяцев количество заявок неуклонно возрастало, в апреле превысив тысячу, а в июле достигнув цифры 1304 — максимальный показатель за 2016 год.

После объявления "брекзита" количество заявок от медсестер на получение разрешения на работу резко пошло на спад: август 2016-го — 761, сентябрь — 344, октябрь — около 200. Падение продолжилось и в последующие месяцы. А в апреле этого года было подано лишь 46 заявок на работу медсестрами.

В Совете отмечают, что в последние годы Британия все чаще прибегала к услугам иностранных медсестер и сиделок, по большей части из ЕС, чтобы покрыть дефицит в этой сфере услуг здравоохранения. Эксперты полагают, что свою роль в резком снижении количества запросов на работу медсестрами повлияло и введение проверки уровня владения английским языком.

Сейчас в Великобритании не хватает примерно 30 тысяч медсестер и сиделок по уходу за больными людьми.

