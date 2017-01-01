Из тюрьмы в Бахрейне бежали обвиняемые в терроризме

bbcrussian.com
воскресенье, 1 января 2017 г. 16:12
Власти Бахрейна заявили, что некие вооруженные лица напали на тюрьму, где содержатся как обычные уголовники, так и люди, которым предъявлены обвинения в террористической деятельности.
Bahreino policija išvaikė sukilimo metinių protestą
© Sipa Press/Scanpix

В заявлении министерства внутренних дел Бахрейна говорится, что в результате нападения на тюрьму Джау погиб один полицейский.

Тюрьма находится несколько южнее столицы страны Манамы.

Министерство сообщает, что в результате нападения из тюрьмы бежали несколько человек, осужденных за терроризм.

В 2016 году в этой тюрьме произошло восстание заключенных.

Правозащитники заявляют, что после подавления восстания заключенные подвергались пыткам.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Тысячи людей в Гонконге требуют демократии (2)

Тысячи людей в Гонконге требуют демократии
В Гонконге несколько тысяч человек принимают участие в демонстрации протеста.

Власти Китая ввели новые ограничения на покупку валюты

Власти Китая ввели новые ограничения на покупку валюты
С 1 января в Китае ужесточен контроль за покупкой гражданами страны иностранной валюты.

Из тюрьмы в Бахрейне бежали обвиняемые в терроризме

Bahreino policija išvaikė sukilimo metinių protestą
Власти Бахрейна заявили, что некие вооруженные лица напали на тюрьму, где содержатся как обычные уголовники, так и люди, которым предъявлены обвинения в террористической деятельности.

Мир скорбит по поводу теракта в Стамбуле в новогоднюю ночь (3)

R. T. Erdoganas
Народу Турции и властям страны продолжают поступать соболезнования от лидеров многих стран в связи нападением на ночной клуб Reina в Стамбуле в новогоднюю ночь, унесшим жизни 39 человек.

Южнокорейский самолет случайно уронил в море торпеду и глубинные мины (5)

Южнокорейский самолет случайно уронил в море торпеду и глубинные мины
Самолет авиации ВМС Республики Корея по ошибке сбросил в море несколько противокорабельных ракет, глубинных бомб и торпеду. Боеприпасы не были снаряженными, на их поиски отправлен минный тральщик, сообщило агентство Yonhap.
Facebook друзья
Rambler's Top100