Из тюрьмы в Бахрейне бежали обвиняемые в терроризме

Власти Бахрейна заявили, что некие вооруженные лица напали на тюрьму, где содержатся как обычные уголовники, так и люди, которым предъявлены обвинения в террористической деятельности.

В заявлении министерства внутренних дел Бахрейна говорится, что в результате нападения на тюрьму Джау погиб один полицейский.

Тюрьма находится несколько южнее столицы страны Манамы.

Министерство сообщает, что в результате нападения из тюрьмы бежали несколько человек, осужденных за терроризм.

В 2016 году в этой тюрьме произошло восстание заключенных.

Правозащитники заявляют, что после подавления восстания заключенные подвергались пыткам.