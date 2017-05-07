Из соображений безопасности эвакуирована площадь перед Лувром

Вечером 7 мая на площади Эмманюэль Макрон планирует праздновать свое избрание на пост президента, если он во втором туре одержит победу над Марин Ле Пен.

В день второго тура президентских выборов во Франции парижская полиция эвакуировала площадь перед Лувром. В воскресенье, 7 мая, на ней была обнаружена подозрительная сумка. После проверки площадь вновь открыли. В сумке оказались аккумуляторы от камеры, сообщил штаб кандидата в президенты Эмманюэля Макрона. На площади находились около 300 журналистов.

В том случае, если Макрон одержит победу в голосовании, вечером на площади перед Лувром он намеревается отпраздновать свое избрание на высший государственный пост вместе со своими сторонниками, указывает далее агентство.

Согласно последним опросам, независимый кандидат Макрон на 23-26 процентов голосов опережает свою соперницу, лидера правых популистов Марин Ле Пен. 39-летний проевропейский либерал в последние дни предвыборной кампании укрепил свою популярность за счет убедительного выступления на теледебатах с Ле Пен, которая, по оценке наблюдателей, выглядела весьма неуверенной.

В ночь на 6 мая в результате хакерской атаки в сеть попал компромат на Макрона - переписка его предвыборного штаба. Пока неясно, насколько это может повлиять ли это на исход воскресного голосования.