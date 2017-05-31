Ивар Калниньш прокомментировал свою поездку в Крым

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rus.DELFI.lv
среда, 31 мая 2017 г. 11:53
Латвийский актер Ивар Калниньш уверен, что ничего не нарушил, отправившись в Симферополь во включенный в состав России Крым для участия в спектакле "Мастер и Маргарита".
Ivaras Kalninis
© LNK

"У меня паспорт Европейского союза и российская виза, поэтому мне все равно, я ничего не нарушил", - отметил Калниньш, подчеркнув, что, по его мнению, портал "Миротворец" не является полностью дружественным к самой Украине.

Актер сказал, что спектакль режиссера украинского происхождения Дмитрия Рашковского побывал с гастролями в Москве, Риге и СШ.

Как уже сообщалось, украинский сайт "Миротворец" включил в свой черный список латвийского актера театра и кино Ивара Калниньша.

Как указывается на сайте, Калниньш попал в список "врагов" из-за посещения Крыма с гастролями Московского независимого театра в 2015 году с постановкой "Мастер и Маргарита".

Среди причин внесения в базу данных указаны "незаконное пересечение государственной границы Украины", а также "незаконная гастрольная деятельность" в Крыму.

В МИД Латвии пояснили, что согласно действующим нормативным актам Украины, въезжать на противозаконно аннексированные Россией административные территории Украины можно только через украинские пограничные пункты, предварительно получив разрешение украинских ответственных органов. За незаконное пересечение украинской границы при посещении Крыма может наступить оговоренная законом ответственность, в том числе и запрет на въезд в Украину.

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