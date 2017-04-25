Иванке Трамп пришлось объясняться за отца на женском саммите G20

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bbcrussian.com
вторник, 25 апреля 2017 г. 19:05
Дочери американского президента Дональда Трампа Иванке пришлось выслушивать неодобрительные возгласы на саммите стран "большой двадцатки" по делам женщин в Берлине.
Donaldas Trumpas ir Ivanka Trump
© AP / Scanpix

Как только 35-летняя бизнесвумен заметила, что ее отец "поддерживает семьи в нужде и помогает им выжить", до нее донесся недовольный гул аудитории.

Иванка, которую в прессе прозвали "первой дочерью", в рамках саммита дискутировала о женщинах в бизнесе с главой МВФ Кристин Лагард и канцлером Германии Ангелой Меркель.

По словам Иванки Трамп, она не узнает своего отца в нарисованном журналистами портрете Дональда Трампа как женоненавистника и человека с патерналистским отношением к женщинам.

По ее словам, тысячи женщин, когда-либо работавших на нынешнего президента США во времена, когда он был бизнесменом, также вряд ли считают его сексистом.

"Он ободрял меня и дал мне возможность стать собой: я росла в доме, где не было барьеров, которые я не могла бы преодолеть", - добавила Иванка.

Сам Трамп не раз обвинял крупные СМИ в искажении его образа.

На данный момент не очень понятно, какую роль старшая дочь президента играет в его администрации. В марте Белый дом объявил, что Иванка станет консультантом главы государства на безвозмездной основе.

В американской прессе писали, что у дочери президента будет доступ к секретной информации, и что ее кабинет будет расположен в западном крыле Белого дома, где находится Овальный кабинет.

При этом в СМИ часто сообщается, что Трамп и ее супруг Джаред Кушнер пользуются все большим влиянием в Белом доме.

В начале апреля сын президента Эрик Трамп сказал британской газете Telegraph, что Иванка, скорее всего, повлияла на решение запустить 59 ракет "Томагавк" по сирийской военной базе.

Как отмечает издание Berliner Zeitung, бизнесвумен может сформировать у отца позитивный образ Германии по окончании ее недолгого пребывания в Берлине, куда ее в марте пригласила Ангела Меркель во время своего государственного визита в Вашингтон.

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