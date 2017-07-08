Иванка Трамп заменила отца-президента на заседании G20

Иванка Трамп - дочь и советник президента - сопровождала отца с самого начала мероприятий второго дня. В субботу в ее присутствии было объявлено о запуске фонда Women Entrepreneurs Finance Initiative, который сфокусируется на программах поддержки женщин-предпринимателей в развивающихся странах.
По словам Лукаш, обсуждали также вопросы Африки, миграцию и здравоохранение. Она опубликовала серию фотографий с Иванкой Трамп. "Иванка сопровождает президента Трампа... и заменяет президента Трампа за столом G20, когда он уходит на двусторонние встречи", - сообщила она.
Иванку Трамп связывают с важными решениями администрации США. Например, британские дипломаты утверждали, что она способствовала тому, что президент принял решение о ракетном ударе по сирийскому аэродрому, с которого вылетел самолет с химическими боеприпасами. Сын Трампа Эрик подтвердил это, а сама Иванка позже опровергла.