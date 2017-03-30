Иванка Трамп займет официальный пост в Белом доме

Телеканал "Дождь"
четверг, 30 марта 2017 г. 11:35
Иванка Трамп, старшая дочь президента США Дональда Трампа, займет в Белом доме официальную должность его ассистента, сообщает The New York Times со ссылкой на заявление Белого дома.
Donaldas Trumpas ir Ivanka Trump
© AP / Scanpix

Зарплату она получать не будет.

Муж Иванки Джаред Кушнер уже занимает пост старшего советника президента.

На прошлой неделе сообщалось, что дочь президента получила собственный офис в Белом доме, но при этом не будет официальным работником администрации Трампа. Тогда она заявила, что будет добровольно следовать тем же нормам, что и штатные сотрудники Белого дома.

Говоря о назначении на официальный пост, она отметила, что будет «подчиняться всем тем же правилам, что и другие служащие федерального правительства».

Иванка Трамп из-за возможного конфликта интересов также отошла от управления своим бизнесом и перевела активы в траст, которым руководит ее шурин, брат Джареда Кушнера Джош Кушнер, пишет The New York Times.

Ранее также сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель во время визита в США пригласила Иванку Трамп на саммит «женской двадцатки», который состоится в апреле в Берлине.

Телеканал "Дождь"
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Иванка Трамп займет официальный пост в Белом доме

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Иванка Трамп, старшая дочь президента США Дональда Трампа, займет в Белом доме официальную должность его ассистента, сообщает The New York Times со ссылкой на заявление Белого дома.

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