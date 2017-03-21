Иванка Трамп получит личный кабинет в Белом Доме

Старшая дочь президента США Дональда Трампа Иванка получит личный кабинет в западном крыле Белого Дома. Об этом во вторник, 21 марта, сообщают американские СМИ со ссылкой на адвоката Иванки Трамп Джейми Горелика.

По словам Горелика, уже на текущей неделе 35-летнюю Иванку Трамп оснастят средствами связи администрации США. Она не будет занимать каких-либо официальных постов в администрации президента и не будет приведена к присяге, однако получит доступ к секретной информации. Горелик сказал, что Иванка не будет получать жалованья за свою работу, и заверил, что она будет соблюдать этические нормы.

Адвокат признал, что это - необычная практика. "Взрослый ребенок президента, активно участвующий в работе правительства, - это нечто новое", - отметил он. Агентство dpa также отмечает, что в западных демократиях главы государств и правительств обычно не привлекают нелегитимированных членов семьи к работе в правительстве без официальных должностей.

Муж Иванки Трамп Джаред Кушнер уже работает в Белом Доме в качестве советника президента.