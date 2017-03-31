Итальянская полиция предотвратила теракт в Венеции

Deutsche Welle
пятница, 31 марта 2017 г. 10:20
Полиция Италии сообщила о разгроме террористической ячейки, которая, судя по всему, намеревалась устроить взрыв под всемирно знаменитым мостом Риальто через Гранд-канал в Венеции.
Venecija
© Shutterstock

Полицейский спецназ задержал четырех лиц - трех мужчин из Косово и несовершеннолетнего, сообщил прокурор Адельки д'Ипполито на пресс-конференции в четверг, 30 марта.

Прокурор представил журналистам данные перехвата недавних телефонных переговоров между подозреваемыми, которые попали в поле зрения полиции из-за "религиохзной радикализации". Один из них говорит, что необходимо заложить бомбу под мостом Риальто, чтобы быстро попасть в рай. Его сообщник отвечает: "Да, мы бросим бомбу и потом - бум, бум!"

Д'Ипполито сообщил, что задержанные также интересовались изготовлением взрывчатых веществ, однако не успели раздобыть нужные материалы. Они смотрели пропагандистские видео джихадистской группировки "Исламское государство" (ИГ) и выражали приверженность этой группировке. Некоторые из задержанных выражали готовность отправиться на войну в Сирии.

Члены группировки восторженно прокомментировали двойной теракт в центре Лондона на минувшей неделе. После этого полиция решила задержать их. Министр внутренних дел Италии Марко Миннити поблагодарил полицию за "успех в деле предотвращения терроризма".

Deutsche Welle
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