Италия: экс-премьер Маттео Ренци обещает вернуться

Маттео Ренци намерен вновь возглавить как Демократическую партию Италии, так и правительство страны.

В Турине, где идет подготовка к выборам лидера демократов, намеченным на 30 апреля,экс-премьер собрал на конференцию своих сторонников среди однопартийцев, сообщает портал euronews.com.

Выступив перед ними, Ренци обещал дать бой поднимающему голову популизму и сплотить Демократическую партию после раскола в связи с выходом из нее в конце февраля представителей так называемого левого меньшинства.

"Каждый, кто попытается расшатать нашу партию, должен уяснить одно: она существовала в прошлом, и еще нас переживет!" — заявил Ренци.

Он ушел в отставку с поста премьера в декабре 2016 года, когда итальянцы отвергли на референдуме предложенную им конституционную реформу — основу его программы.

С 19 февраля обязанности главы Демократической партии исполняет Маттео Орфини. Кроме Ренци лидерство будут оспаривать министр юстиции Андреа Орландо и глава областной администрации Апулии Микеле Эмилиано.

Заявив о своих амбициях, бывший премьер подчеркнул, что речь об отставке действующего кабинета не идет, и что он полностью поддерживает нынешнего главу правительства

Паоло Джентилони.

Конференция сторонников Маттео ренци проходила в туринском комплексе "Линготто", созданном на базе первого завода FIAT.

Здесь 10 лет тому бывший тогда мэром Рима Вальтер Вельтрони провозгласил создание левоцентристской Демократической партии. Она пришла на смену терявшей популярность коалиции "Оливковое дерево".