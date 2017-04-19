Истребители США сопровождали бомбардировщики РФ у берегов Аляски

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NEWSru.com
среда, 19 апреля 2017 г. 09:05
Американские истребители F-22 Raptor почти полчаса сопровождали российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС над нейтральными водами в районе Аляски, сообщили в минобороны России, пишет newsru.com
„F-22 Raptor“ Fighters
© Reuters/Scanpix

Два бомбардировщика вылетели с авиабазы Украинка в Амурской области. Маршрут полета проходил через нейтральные воды над акваторией Тихого океана, вдоль Алеутских островов - в общей сложности самолеты пролетели около 5 тысяч км.

"Над международными водами в районе Аляски самолеты Ту-95МС сопровождались истребителями F-22 ВВС США в течение 27 минут", - добавили в Минобороны. В итоге бомбардировщики "успешно выполнили задачи по плану воздушного патрулирования", цитирует пресс-релиз "Интерфакс".

Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами, без нарушений границ других государств, подчеркнули в Минобороны.

Ранее о сопровождении российских бомбардировщиков истребителями США сообщал телеканал FoxNews. По этим данным, вместе с F-22 навстречу российским "Ту" был выслан самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления авиацией Е-3 с авиабазы Элмендорф-Ричардсон, которая расположена под Анкориджем.

NEWSru.com
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