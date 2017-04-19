Истребители США сопровождали бомбардировщики РФ у берегов Аляски

Два бомбардировщика вылетели с авиабазы Украинка в Амурской области. Маршрут полета проходил через нейтральные воды над акваторией Тихого океана, вдоль Алеутских островов - в общей сложности самолеты пролетели около 5 тысяч км.

"Над международными водами в районе Аляски самолеты Ту-95МС сопровождались истребителями F-22 ВВС США в течение 27 минут", - добавили в Минобороны. В итоге бомбардировщики "успешно выполнили задачи по плану воздушного патрулирования", цитирует пресс-релиз "Интерфакс".

Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами, без нарушений границ других государств, подчеркнули в Минобороны.

Ранее о сопровождении российских бомбардировщиков истребителями США сообщал телеканал FoxNews. По этим данным, вместе с F-22 навстречу российским "Ту" был выслан самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления авиацией Е-3 с авиабазы Элмендорф-Ричардсон, которая расположена под Анкориджем.