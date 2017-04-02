Истребители НАТО продолжат тренировки в небе над Эстонией

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rus.delfi.ee
воскресенье, 2 апреля 2017 г. 11:43
На следующей неделе по рабочим дням истребители ВВС Германии Eurofighter вновь будут совершать тренировочные полеты на низкой высоте в воздушном пространстве Эстонии.
Eurofighter Typhoon
© AFP/Scanpix

Полеты будут проходить в первой половине дня на высоте не менее 152 метров и, как обещают военные, вдали от населенных пунктов, передает rus.err.ee со ссылкой на пресс-службу Сил обороны Эстонии.

С конца августа истребители ВВС Германии охраняют небо над странами Балтии, они базируются на авиабазе в Эмари.

По решению Североатлантического совета, воздушные силы стран НАТО в порядке ротации охраняют воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы с 29 марта 2004 года, когда Балтийские страны вступили в НАТО. На саммите в Чикаго в 2012 году миссия была продлена на неопределенный срок.

rus.delfi.ee
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