Историк: в течение 10 лет в Латвию переселятся около 200 000 иммигрантов

В истории Латвии неоднократно бывали периоды, которым сопутствовали волны иммиграции. По мнению ректора Видземской высшей школы Гатиса Круминьша, Латвии нужно быть готовой к тому, что в течение ближайших 10 лет в страну прибудут около 200 000 человек.

В интервью программе Viens pret vienu историк напомнил, что процессы иммиграции всегда драматичны, указав, что во времена СССР из Латвии уезжало сравнительно мало жителей, что привело к нынешнему накалу в демографическом процессе: люди стали покидать свою страну.

Правда, как отметил Круминьш, многие из тех, кто уехал, должны вернуться. И к этому тоже надо быть подготовленными, уверен эксперт. По его прогнозам, в Латвию также могут переселиться около 200 000 — 300 000 человек, преимущественно из числа жителей бывших республик Советского Союза. Историк не исключает, что вскоре образуется и китайская диаспора.

Эксперт считает, что Латвии нужно быть более открытой по отношению к предпринимателям из Беларуси, Украины и России, решившим перебраться в нашу страну, поскольку именно эти люди могут оказать позитивное влияние на экономику.

Круминьш указал, что люди, переехавшие в Латвию из выше перечисленных стран, своим выбором показали, что им близки демократические ценности. Но с другой стороны, полагает преподаватель, приезжающим нужно ясно объяснить действующие правила.

По данным Министерства экономики Латвии, в 2009 — 2010 годах, когда Латвия переживала кризис, из страны уехали около 38 000 — 40 000 человек. В свою очередь профессор Михаил Хазан несколько лет назад заявил, что с 2000 года из Латвии эмигрировали около 250 000 жителей.