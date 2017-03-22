Историк: в течение 10 лет в Латвию переселятся около 200 000 иммигрантов

 (9)
rus.DELFI.lv
среда, 22 марта 2017 г. 13:05
В истории Латвии неоднократно бывали периоды, которым сопутствовали волны иммиграции. По мнению ректора Видземской высшей школы Гатиса Круминьша, Латвии нужно быть готовой к тому, что в течение ближайших 10 лет в страну прибудут около 200 000 человек.
Latvian falg
© Shutterstock nuotr.

В интервью программе Viens pret vienu историк напомнил, что процессы иммиграции всегда драматичны, указав, что во времена СССР из Латвии уезжало сравнительно мало жителей, что привело к нынешнему накалу в демографическом процессе: люди стали покидать свою страну.

Правда, как отметил Круминьш, многие из тех, кто уехал, должны вернуться. И к этому тоже надо быть подготовленными, уверен эксперт. По его прогнозам, в Латвию также могут переселиться около 200 000 — 300 000 человек, преимущественно из числа жителей бывших республик Советского Союза. Историк не исключает, что вскоре образуется и китайская диаспора.

Эксперт считает, что Латвии нужно быть более открытой по отношению к предпринимателям из Беларуси, Украины и России, решившим перебраться в нашу страну, поскольку именно эти люди могут оказать позитивное влияние на экономику.

Круминьш указал, что люди, переехавшие в Латвию из выше перечисленных стран, своим выбором показали, что им близки демократические ценности. Но с другой стороны, полагает преподаватель, приезжающим нужно ясно объяснить действующие правила.

По данным Министерства экономики Латвии, в 2009 — 2010 годах, когда Латвия переживала кризис, из страны уехали около 38 000 — 40 000 человек. В свою очередь профессор Михаил Хазан несколько лет назад заявил, что с 2000 года из Латвии эмигрировали около 250 000 жителей.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Школа возле сирийской Ракки попала под авиаобстрел

Sirijos vaikai
Школа в деревне к западу от сирийского города Ракка, в которой жили беженцы, попала под авиаудар, сообщили две группы наблюдателей.

Стало известно о гибели девяти россиян в Сирии (20)

Sirija, Barados slėnis
В результате боевых действии в Сирии в 2017 году погибли не менее десятка бойцов российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнер".

Историк: в течение 10 лет в Латвию переселятся около 200 000 иммигрантов (9)

Latvian falg
В истории Латвии неоднократно бывали периоды, которым сопутствовали волны иммиграции. По мнению ректора Видземской высшей школы Гатиса Круминьша, Латвии нужно быть готовой к тому, что в течение ближайших 10 лет в страну прибудут около 200 000 человек.

Экс-советник Трампа вновь отрицает причастность к "черной кассе" Януковича

Экс-советник Трампа вновь отрицает причастность к черной кассе Януковича
Представители Пола Манафорта, который до середины августа возглавлял предвыборный штаб Дональда Трампа, назвали беспочвенными заявления депутата украинской Рады Сергея Лещенко о том, что он располагает доказательствами получения Манафортом секретных платежей от бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Туска обвинили в предательстве по делу о гибели Ту-154 в Смоленске (4)

Donaldas Tuskas
Министр обороны Польши Антоний Мацеревич обратился в генеральную прокуратуру страны с просьбой проверить действия бывшего польского премьер-министра Дональда Туска во время расследования авиакатастрофы в Смоленске в апреле 2010 года.
Facebook друзья
Rambler's Top100