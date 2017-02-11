Источники NBC сообщили, что Россия раздумывает над выдачей Сноудена США

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NEWSru.com
суббота, 11 февраля 2017 г. 10:18
Американская разведка располагает информацией о том, что Россия рассматривает возможность передачи экс-сотрудника АНБ США Эдварда Сноудена на родину в качестве "подарка" президенту Дональду Трампу, сообщает телеканал NBC.
Edwardas Snowdenas
© AP/Scanpix

Высокопоставленный источник заявил телеканалу, что данная информация основана на секретных докладах о "разговорах русских". Другой собеседник NBC уточнил, что сведения об обсуждении возможной экстрадиции Сноудена были собраны уже после инаугурации Трампа.

Один из адвокатов Сноудена Бен Уизнер заявил на это телеканалу, что о подобных планах российских властей ему ничего неизвестно. "Команда Сноудена не получала подобных сигналов, и у нас нет ни единой причины волноваться по этому поводу", - подчеркнул Уизнер.

Позднее на сообщение NBC отреагировал и сам Сноуден на своей странице в Twitter: "Наконец-то: неоспоримое доказательство того, что я никогда не работал на русскую разведку. Ни одна страна не торгует шпионами, поскольку остальные шпионы сразу поймут - они следующие".

Ранее бывший замглавы ЦРУ Майкл Морелл выступил с заявлением, что у президента России есть "отличная возможность" сделать подарок избранному президенту Дональду Трампу к инаугурации, выдав США Сноудена.

Адвокат экс-сотрудника АНБ Анатолий Кучерена на это заявил, что считает невозможной выдачу в США своего клиента. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова же назвала озвученное Мореллом предположение "идеологией предательства". "Всем теперь понятно, что для вашей конторы в норме вещей преподносить подарки в виде людей и сдавать тех, кто ищет защиты. Вы так и не поняли Россию, Майкл Морелл", - заявила Захарова.

Она также отметила, что российские власти продлили бывшему сотруднику американских спецслужб вид на жительство в РФ еще на два года.

NEWSru.com
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