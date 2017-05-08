Исследователь: русскоязычные Латвии стали чаще уклоняться от ответов на вопрос об оккупации

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rus.DELFI.lv
понедельник, 8 мая 2017 г. 12:04
Среди русскоязычных латвийцев не выросло число людей, считающих, что Латвия была оккупирована, но резко увеличилось количество тех, кто не хочет отвечать на этот вопрос.
© Reuters/Scanpix

Об этом в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении рассказал исследователь Мартиньш Капранс. "Возможно, ослабла уверенность в своей правоте. Не исключено, что свою роль сыграл фактор Крыма", — отметил исследователь.

Он подчеркнул, что такую статистику "можно считать достижением". Также она означает "разочарование для кремлевских пропагандистов".

Сегодня эксперты представят исследование о социальной памяти в Латвии, в ходе которого выяснялось отношение населения к различным проблемным вопросам истории страны, памятным местам и памятным датам.

Как рассказал Капранс, среди русскоязычных количество людей, которые не хотят отвечать на вопрос об оккупации Латвии, увеличилось до 37%, и это высокий показатель.

Исполнительный директор Центра исследования социальной памяти Андрис Саулитис сообщил, что отношение латышей к празднованию 9 мая в Латвии существенно не изменилось — в этом празднике участвуют около 5% латышей, тогда как среди русскоязычных — 60%.

В то же время изменилось отношение населения к вопросу о признании этого дня официальным праздником. Среди русскоязычных больше нет категоричной позиции — молодое поколение считает, что в официальном признании 9 мая нет необходимости, среднее поколение относится к этому вопросу сдержанно, а старшее поколение хотело бы, чтобы этот праздник отмечался официально. Латыши придерживаются единой позиции, считая, что такой праздник в Латвии отмечаться не должен.

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