Исследование: женщины по всему миру ущемлены в правах

Женщины по всему миру более подвержены риску оказаться в бедности, чем мужчины, и в среднем хуже защищены, а также получают более низкую зарплату.

Об этом говорится в докладе международного объединения организаций по борьбе с бедностью Oxfam, опубликованном в четверг, 2 марта.

В среднем разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами составляет 23 процента. Учитывая нынешнюю ситуацию, для достижения равенства в работе, зарплате и уровне должностного положения потребуется 170 лет, считают эксперты.

