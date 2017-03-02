Исследование: женщины по всему миру ущемлены в правах

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Deutsche Welle
четверг, 2 марта 2017 г. 17:45
В 155 странах есть, по меньшей мере, один закон, который наделяет мужчину большими экономическими правами, чем женщину, указывают эксперты Oxfam.
© Shutterstock nuotr.

Женщины по всему миру более подвержены риску оказаться в бедности, чем мужчины, и в среднем хуже защищены, а также получают более низкую зарплату.

Об этом говорится в докладе международного объединения организаций по борьбе с бедностью Oxfam, опубликованном в четверг, 2 марта.

В среднем разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами составляет 23 процента. Учитывая нынешнюю ситуацию, для достижения равенства в работе, зарплате и уровне должностного положения потребуется 170 лет, считают эксперты.


Исследование, проведенное в 67 развивающихся странах, показало, что каждый пятый мужчина выступает против того, чтобы женщина ходила на работу, даже если у нее есть необходимая квалификация. В 155 странах есть, по меньшей мере, один закон, который наделяет мужчину большими экономическими правами, чем женщину.

Про всему миру женщины от двух до десяти раз чаще выполняют неоплачиваемую работу по уходу за другими, чем мужчины. Из-за этого у женщин часто не остается времени на то, чтобы учиться или зарабатывать деньги, говорится в докладе.

"Хотя гендерное равенство способствует экономическому росту, не всякий рост экономики помогает достичь равенства полов", - подчеркивают эксперты. Для улучшения ситуации они призывают обеспечивать достойные условия труда и зарплату, уменьшать долю неоплачиваемой работы и поддерживать женщин в их движении за равные права.

Deutsche Welle
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