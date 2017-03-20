Исследование: юмор как средство пропаганды используют и Россия, и Украина

В первой части исследования анализировались вечерние юмористические шоу Первого российского канала и используемые в них виды дискредитации лидеров западных государств.

Как заключили исследователи, такие шоу стали оружием пропаганды. В них нередко пародируют лидеров стран Запада, например президентов Франции, США, канцлера Германии.

Вторая часть исследования посвящена выступлениям российского "Клуба веселых и находчивых", а третья — использованию юмора в украинских СМИ для выражения солидарности и моральной поддержки обществу во время российской агрессии с 2014 по 2016 год.

Содержание некоторых материалов можно рассматривать как ответную пропаганду Украины против пропаганды России, отмечают исследователи.

Они резюмируют, что в происходящей сейчас информационной войне юмор является важной составляющей.