Испания пришлет в Латвию танки Leopard и бронемашины Pizarro

Вооруженные силы Испании объявили о переброске шести своих новых танков Leopard 2E и гусеничных бронетранспортеров Pizarro в Латвию.

Сообщается, что военная техника и 350 человек из бригады механизированной пехоты Extremadura переместятся со своей постоянной базы в Бадахосе и впервые будут показаны на военных учениях НАТО, которые пройдут в Латвии в середине мая под руководством Канады.

Как отмечает Espanarusa, по своей численности испанские подразделения в Латвии будут уступать только канадским. В свою очередь, в Эстонию с базы в Сарагосе отправятся четыре истребителя ВВС Испании F-18 "Homet", задачей которых станет усиление контроля за воздушным пространством стран Балтии.

Напомним, в Латвии будет размещен международный батальон НАТО, в котором задействуют военнослужащих из Канады, Албании, Италии, Испании, Словении и Польши, заявил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

На прошлой неделе в Латвию прибыли 15 американских танков Abrams, шесть боевых машин пехоты Bradley, а такжедве саперных машины и другая техника поддержки и обеспечения подразделения.

Личный состав батальона — более 225 военнослужащих — прибыл в Латвию уже в конце прошлой недели. В рамках операции Atlantic Resolve они заменили военнослужащих 503-го десантного полка, которые находились на территории Латвии с сентября 2016 года.

Лидеры НАТО для сдерживания потенциальной российской угрозы на саммите альянса в Варшаве 8 июля утвердили решение о размещении четырех международных батальонов в Польше и в странах Балтии. Батальон в Латвии возглавит Канада.

Известно, что с апреля 2017 года в Латвии будет дислоцирована также так называемая рота Вышеградских стран, в состав которой войдет механизированное подразделение вооруженных сил Словакии.

Как сообщалось, возглавляемую Канадой боевую группу многонационального батальона, размещаемую в Латвии, составят 455 канадских военнослужащих. Об этом сообщил на пресс-конференции на Адажской военной базе командующий вооруженными силами Канады генерал Джонатан Вэнс.

"Я думаю, военные начнут прибывать в Латвию следующей весной, примерно в мае, и мы планируем до ранней осени разместиться. Мы не повезем технику, которая очень отличается от имеющейся в Латвии. Пока не могу сказать, кто поедет и что повезет, но результатом будет надежная боевая группа в составе примерно 1000 военных, которая будет присоединена к латвийской армии", — сказал Вэнс.