Испания: банда из Восточной Европы требовала за голландца выкуп в 1,5 млн евро

Испанские полицейские освободили заложника-иностранца, который почти две недели провел в плену у вымогателей. Бандиты, являющиеся выходцами из Восточной Европы, требовали выкуп в размере 1,5 миллиона евро.

Гражданин Нидерландов был похищен 12 июня на курорте Льорет-де-Мар в Каталонии, причем злоумышленники были вооружены и одеты в полицейскую форму, пишет The Local. Нападавшие избили потерпевшего, закрыли повязкой его глаза и положили в багажник автомобиля.

Похитители привезли заложника в город Касаррубиос-дель-Монте, расположенный в провинции Толедо, примерно в 20 километрах к юго-западу от Мадрида. Там голландец 11 дней провел в плену, пока его не вызволили настоящие стражи порядка.

В период плена злоумышленники связались по телефону потерпевшего с его женой и потребовали крупный выкуп за освобождение заложника. Преступники также заставляли голландца употреблять транквилизаторы и препараты седативного действия. Пленника они выдавали за инвалида-колясочника.

Родственники потерпевшего сообщили о вымогательстве в правохранительные органы. После этого испанским полицейским удалось выйти на след банды и установить адрес, по которому держали заложника. Одновременно продолжались и переговоры о выплате выкупа.

Установив слежку за домом подозреваемых, полицейские сняли на камеру, как они попытались перевезти заложника в другое место. Однако на улице преступники что-то заподозрили и вернулись в дом. После этого было принято решение арестовать подозреваемых. Видеозапись слежки и последующих действий силовиков опубликована в микроблоге испанской полиции в Twitter.

Как оказалось, иностранца удерживали в заложниках члены группировки, главарем которой был выходец из Румынии. В Мадриде лидер преступного сообщества поступил в университет и учился на медицинском факультете.