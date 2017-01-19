"Исламское государство" за год потеряло четверть территории

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bbcrussian.com
четверг, 19 января 2017 г. 09:52
Экстремистская группировка "Исламское государство" в 2016 году утратила контроль примерно над четвертой частью ранее захваченных территорий в Сирии и Ираке, сообщает британская аналитическая компания IHS Markit.
Islamo valstybės sostinė Raka
© AP/Scanpix nuotr.

По данным экспертов, в течение года джихадисты оставили почти 18 тыс. квадратных километров, и сейчас площадь контролируемой ими территории составляет 60,4 тыс. квадратных километров.

То есть в 2016 году боевики "Исламского государства" утратили 23% ранее захваченных территорий, а годом ранее - 14%, отмечается в докладе.

"ИГ понесла беспрецедентные территориальные потери в 2016 году. Это касается и районов, игравших ключевую роль в планах группировки", - говорит старший аналитик IHS Markit Колумб Стрэк.

Тот факт, что боевики "Исламского государства" в декабре прошлого года снова заняли Пальмиру, он объясняет тем, что "силы Асада и их союзники были в это время заняты Алеппо".

По словам Стрэка, правительственная армия Ирака демонстрирует "устойчивый прогресс" в освобождении восточных районов Мосула, несмотря на ожесточенное сопротивление джихадистов.

"Мы рассчитываем, что иракская правительственная армия займет Мосул в первой половине [текущего] года", - отмечает Стрэк.

Как отмечается в экспертном докладе, самым сложным этапом в борьбе против ИГ станет восстановление контроля над сирийским городом Ракка, который считается главным оплотом джихадистов.

"Ракка представляет собой центр ИГ, и они вряд ли покинут ее без боя", - отмечает Колумб Стрэк.

Аналитики IHS Markit также подчеркивают, что среди боевиков "Исламского государства" усиливаются разногласия между приверженцами более традиционной исламской доктрины и последователями более радикальных течений в исламе.

По мнению экспертов, это может повысить число перебежчиков из ИГ и даже привести к расколу внутри группировки.

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