"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в Стамбуле

Группировка "Исламское государство" (ИГ, ДАИШ), запрещенная в России и в ряде других стран, заявила о своей ответственности за теракт в Стамбуле, произошедший в новогоднюю ночь в клубе Reina ("Рейна").

"В продолжение благословенных операций, которые "Исламское государство" проводит против защитника креста Турции, героический воин халифата атаковал один из самых известных ночных клубов, где христиане отмечают свой праздник неверных", - приводит Reuters заявление террористов.

Как сообщает AP со ссылкой на газету Hurriet, турецкие стражи порядка расследуют возможную связь между нападением на клуб и июньской атакой на аэропорт имени Ататюрка.

После бойни 1 января, в которой погибли 39 человек, убийца сумел скрыться. Как передает телеканал CNN Türk со ссылкой на источники, нападение мог совершить гражданин Узбекистана или Киргизии. Ранее сообщалось, что теракт в аэропорту Ататюрка в июне могли устроить выходцы из России, Узбекистана и Киргизии. Затем организатором летнего теракта назвали чеченца Ахмеда Чатаева. Среди исполнителей были россияне Раким Булгаров и Вадим Османов.

Теракт в клубе Reina унес жизни 39 человек. Среди погибших: 11 турецких граждан, один гражданин Турции и Бельгии одновременно, семеро - из Саудовской Аравии, трое иракцев и трое ливанцев, по двое человек из Туниса, Индии, Марокко и Иордании, а также по одному из Кувейта, Канады, Израиля, Сирии и России, сообщает Anadolu со ссылкой на данные источников.

Турецкие власти пока не раскрыли имен погибших.

Тем временем в Сети появились видео атаки. Кадры не подтверждают данные о том, что нападавший был в костюме Санта-Клауса.