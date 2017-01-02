"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в Стамбуле

"В продолжение благословенных операций, которые "Исламское государство" проводит против защитника креста Турции, героический воин халифата атаковал один из самых известных ночных клубов, где христиане отмечают свой праздник неверных", - приводит Reuters заявление террористов.
Как сообщает AP со ссылкой на газету Hurriet, турецкие стражи порядка расследуют возможную связь между нападением на клуб и июньской атакой на аэропорт имени Ататюрка.
После бойни 1 января, в которой погибли 39 человек, убийца сумел скрыться. Как передает телеканал CNN Türk со ссылкой на источники, нападение мог совершить гражданин Узбекистана или Киргизии. Ранее сообщалось, что теракт в аэропорту Ататюрка в июне могли устроить выходцы из России, Узбекистана и Киргизии. Затем организатором летнего теракта назвали чеченца Ахмеда Чатаева. Среди исполнителей были россияне Раким Булгаров и Вадим Османов.
Теракт в клубе Reina унес жизни 39 человек. Среди погибших: 11 турецких граждан, один гражданин Турции и Бельгии одновременно, семеро - из Саудовской Аравии, трое иракцев и трое ливанцев, по двое человек из Туниса, Индии, Марокко и Иордании, а также по одному из Кувейта, Канады, Израиля, Сирии и России, сообщает Anadolu со ссылкой на данные источников.
Турецкие власти пока не раскрыли имен погибших.
Тем временем в Сети появились видео атаки. Кадры не подтверждают данные о том, что нападавший был в костюме Санта-Клауса.