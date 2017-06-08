Иранский депутат заявил о задержании предполагаемой тегеранской террористки

Одна из предполагаемых террористок, участвовавших в двойном нападении в Тегеране, была взята под стражу живой и находится на допросе. Об этом в четверг, 8 июня, сообщил глава комитета по нацбезопасности и внешней политике в парламенте Ирана Алаеддин Буруджерди в интервью иранскому национальному телевидению.

По его словам, женщина участвовала в нападении на мавзолей аятоллы Хомейни. Буруджерди добавил, что остальные шестеро нападавших на мавзолей и парламент были убиты. До этого глава полиции Тегерана Хоссейн Саджединия заявлял о задержании пятерых подозреваемых в причастности к атакам.

Кроме того, замглавы Высшего совета нацбезопасности Ирана Реза Сейоллахи заявил в телеинтервью, что двойной теракт осуществили иранцы, завербованные террористической группировкой "Исламское государство" и ранее действовавшие на стороне боевиков в Сирии и Ираке.

Нападение на мавзолей аятоллы Хомейни и иранский парламент произошло накануне, 7 июня. Сначала четыре человека, вооруженных автоматами Калашникова, ворвались в здание парламента, когда там заседали депутаты. Один из нападавших в ходе атаки совершил самоподрыв. Замглавы министерства внутренних дел Ирана утверждал, что, по всей видимости, нападавшие были мужчинами, переодетыми в женскую одежду. Вскоре после этого еще несколько человек, включая смертника, атаковали мавзолей аятоллы Хомейни, расположенный в пригороде Тегерана.

В результаты были убиты 13 человек, а более 50 получили ранения. Ответственность за оба теракта взяло на себя ИГ.