Иранский депутат заявил о задержании предполагаемой тегеранской террористки

Deutsche Welle
четверг, 8 июня 2017 г. 12:41
Член парламента Ирана сообщил, что одна из предполагаемых террористок, участвовавших накануне в нападении в Тегеране, задержана живой и находится на допросе. Остальные шестеро были убиты.
© AP / Scanpix

Одна из предполагаемых террористок, участвовавших в двойном нападении в Тегеране, была взята под стражу живой и находится на допросе. Об этом в четверг, 8 июня, сообщил глава комитета по нацбезопасности и внешней политике в парламенте Ирана Алаеддин Буруджерди в интервью иранскому национальному телевидению.

По его словам, женщина участвовала в нападении на мавзолей аятоллы Хомейни. Буруджерди добавил, что остальные шестеро нападавших на мавзолей и парламент были убиты. До этого глава полиции Тегерана Хоссейн Саджединия заявлял о задержании пятерых подозреваемых в причастности к атакам.

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Кроме того, замглавы Высшего совета нацбезопасности Ирана Реза Сейоллахи заявил в телеинтервью, что двойной теракт осуществили иранцы, завербованные террористической группировкой "Исламское государство" и ранее действовавшие на стороне боевиков в Сирии и Ираке.

Нападение на мавзолей аятоллы Хомейни и иранский парламент произошло накануне, 7 июня. Сначала четыре человека, вооруженных автоматами Калашникова, ворвались в здание парламента, когда там заседали депутаты. Один из нападавших в ходе атаки совершил самоподрыв. Замглавы министерства внутренних дел Ирана утверждал, что, по всей видимости, нападавшие были мужчинами, переодетыми в женскую одежду. Вскоре после этого еще несколько человек, включая смертника, атаковали мавзолей аятоллы Хомейни, расположенный в пригороде Тегерана.

В результаты были убиты 13 человек, а более 50 получили ранения. Ответственность за оба теракта взяло на себя ИГ.

Deutsche Welle
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