Иран запретит въезд американцам

rus.DELFI.lv
воскресенье, 29 января 2017 г. 13:51
Иран запретит въезд американцам в ответ на отказ США пускать в страну граждан Ирана, Сирии, Ирака, Судана, Ливии, Сомали и Йемена. Когда иранцы введут запрет, в министерстве иностранных дел не уточнили. Об этом пишет Meduza.io.
© Reuters/Scanpix

"Хотя мы уважаем американский народ и делаем разницу между людьми и враждебной политикой американского правительства, Иран воспользуется принципом взаимности", — говорится в заявлении МИДа Ирана.

Дональд Трамп 25 января запретил в течение трех месяцев пускать в страну посетителей из семи мусульманских стран. Запрет касается и тех, у кого есть визы. Трамп объяснил ограничение на въезд борьбой с терроризмом.

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Иран запретит въезд американцам

Иран запретит въезд американцам
Иран запретит въезд американцам в ответ на отказ США пускать в страну граждан Ирана, Сирии, Ирака, Судана, Ливии, Сомали и Йемена. Когда иранцы введут запрет, в министерстве иностранных дел не уточнили. Об этом пишет Meduza.io.

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