Иран запретит въезд американцам

"Хотя мы уважаем американский народ и делаем разницу между людьми и враждебной политикой американского правительства, Иран воспользуется принципом взаимности", — говорится в заявлении МИДа Ирана.

Дональд Трамп 25 января запретил в течение трех месяцев пускать в страну посетителей из семи мусульманских стран. Запрет касается и тех, у кого есть визы. Трамп объяснил ограничение на въезд борьбой с терроризмом.