Иран ввел санкции против 15 американских компаний

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Deutsche Welle
воскресенье, 26 марта 2017 г. 16:15
Тегеран объявил о введении штрафных мер против 15 американских компаний за "поддержку терроризма". Эти санкции, однако, будут иметь лишь символический эффект.
© E.Visakavičiaus nuotr.

Иран объявил о введении санкций против 15 американских компаний, обвинив их в поддержке Израиля, "террористических действий" и репрессий в регионе. В заявлении МИД Ирана, переданном по каналу государственного информагентства ИРНА в воскресенье, 26 марта, говорится, что санкции направлены против тех компаний, которые снабжают Израиль оружием и оборудованием "для использования против палестинцев".

В заявлении указывается, что "все трансакции с этими американскими фирмами запрещаются, их авуары подлежат конфискации, и их представители не смогут получить иранские визы". В санкционный список попали, в частности, United Technologies, ITT Corporation, Magnum Research INC, Military Agreement Corporation и Bushmaster Firearms International, а также компания по торговле недвижимостью Re/Max, которую Тегеран обвиняет в торговле недвижимостью на оккупированных территориях.

Наблюдатели отмечают, что решение иранских властей носит скорее символический характер, поскольку ни одна из американских компаний, попавших под санкции, не занимается бизнесом в Иране.

Тегеран объявил о введении штрафных мер через два дня после того, как Вашингтон принял санкции против иностранных компаний и лиц, предположительно сотрудничающих с программами вооружений Ирана, Сирии и Северной Кореи. В феврале США ввели новые санкции против лиц и компаний, содействующих иранской ракетной программе, а также против иранских элитных подразделений "Стражи исламской революции".

Deutsche Welle
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