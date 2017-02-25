Иран сообщил о сделке с Астаной по закупке уранового концентрата

Астана поставит Тегерану 950 тонн уранового концентрата, сообщил глава Организации по атомной энергии Ирана.

Астана в течение трех лет поставит в Иран 950 тонн уранового концентрата. Об этом заявил глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи, которого в субботу, 25 февраля, цитирует информационное агентство ISNA.

"Ожидается, что около 650 тонн будут доставлены в Тегеран двумя партиями в течение двух лет. Оставшиеся 300 тонн поступят в течение третьего года и после конвертации в газ UF6 (гексафторид урана. - Ред.) в обмен на финансовую компенсацию будут отправлены обратно в Казахстан", - отметил Али Акбар Салехи.

Тегеран уже уведомил о сделке комиссию, которая следит за выполнением соглашения по ядерной программе Ирана - Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заключенного 15 июля 2015 года в обмен на постепенную отмену западных санкций против этой страны.

Подтверждения Астаны пока не поступало

Подтверждения информации о соглашении со стороны Астаны пока не поступало.

Сделка с Казахстаном может стать первой легальной закупкой Ираном на международном рынке материалов, необходимых для дальнейшего обогащения урана, пишет AFP.

Соглашение от 2015 года предусматривало, что в обмен на снятие западных санкций Иран на определенный период существенно ограничит свою ядерную программу. В частности, количество центрифуг по обогащению урана решено сократить с 19 тысяч до 6 тысяч. Кроме того, Тегеран в ближайшие 15 лет снизит степень обогащения урана до безопасного уровня - 3,67 процента. Иран также согласился предоставить экспертам МАГАТЭ контролируемый "регулируемый доступ" к своим ядерным объектам.