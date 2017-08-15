Иран пригрозил США "в считанные часы" выйти из ядерного соглашения из-за новых санкций

"Если Америка хочет вернуться к этому опыту, Иран, безусловно, тут же - не через неделю или месяц, а в считаные часы - вернется к условиям более жестким, чем до начала переговоров", - цитирует Reuters заявление Роухани на заседании парламента, которое транслировалось в прямом эфире на государственном телевидении.

"Иран оставался и остается приверженцем этой сделки, однако любое нарушение обещаний со стороны других сторон влечет свои последствия", - цитирует CNN слова Роухани со ссылкой на официальное иранское агентство новостей MEHR.

Иранский президент назвал США ненадежным партнером, ссылаясь на решение администрации Дональда Трампа по поводу выхода из Парижского климатического соглашения, отказ от международных торговых сделок и новые ограничения, введенные США на Кубе.

Как уточняет The Economic Times, Роухани отметил, что "те, кто пытается вернуться к языку угроз и санкций, являются пленниками заблуждений прошлого". В то же время существующее соглашение, одним из архитекторов которого был президент Ирана, по его словам, является "моделью победы мира и дипломатии".

"В последние месяцы мир стал свидетелем того, что США в дополнение к постоянному и повторяющемуся нарушению своих обещаний в рамках ядерной сделки проигнорировали ряд других глобальных соглашений и продемонстрировали своим союзником, что больше не являются ни хорошим партнером, ни надежной переговорной стороной", - выразил сожаление Хасан Роухани.

Как сообщает сайт Кремля, накануне, 14 августа, по инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор Хасана Роухани с его российским коллегой Владимиром Путиным. "Обсуждены ход развития двустороннего сотрудничества, включая реализацию совместных проектов в нефтегазовой, электроэнергетической и транспортной сферах, а также некоторые вопросы международной повестки дня. При обмене мнениями по актуальным аспектам ситуации в Сирии подтверждена заинтересованность в дальнейшей координации совместных усилий, направленных на урегулирование кризиса. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях", - говорится в сообщении.

Первый замглавы комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич полагает, что заявление Ирана о возможности выхода из соглашения следует воспринимать серьезно.

"Вне всякого сомнения, при наших добрососедских отношениях с Ираном нам надо в этот процесс очень серьезно вмешиваться дипломатическим путем и предупреждать американцев и иранцев, что эти все вещи чреваты большими последствиями, что это никому не нужно", - приводит комментарий политика "Интерфакс".

Клинцевич отметил, что заявление Роухани не является популистским. "Это чревато очень большими последствиями. У Ирана огромный реальный экономический и военный потенциал, они могут эти вещи, связанные с ядерной программой, реализовать очень быстро", - пояснил он, напомнив о том, что у Ирана есть потенциал для создания ядерного оружия.

В свою очередь, первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков предположил, что "президент США Дональд Трамп для укрепления своих позиции заинтересован в максимально воинственной риторике, и это показывает, в частности, то, как он взаимодействует с КНДР".

"На фоне этого становится ясно: гарантий, что Трамп пойдет на мягкий вариант взаимодействия с Ираном, нет, а Иран, в свою очередь, ищет способы защитить свои национальные интересы и действует так, видя все, что происходит в современном мире, и видя ту линию, которую США проводят в разных регионах планеты", - подчеркнул он.

Напомним, 5 августа в Тегеране состоялась церемония инаугурации. 68-летний Роухани был переизбран на второй срок по итогам выборов 19 мая. За него проголосовали 57% избирателей при явке 73%. Верховный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи утвердил Роухани на посту главы исполнительной власти.

В начале августа в США был принят закон, позволяющий Вашингтону расширить санкции в отношении Тегерана. В ответ иранский парламент одобрил законопроект об увеличении расходов на ракетную программу исламской республики. При этом во время голосования парламентарии скандировали "Смерть Америке".

В конце июля президент США Дональд Трамп обвинил Иран в несоблюдении условий соглашений о ядерной программе. "Как по мне, так я бы признал, что они (иранцы) не соблюдают, еще 180 дней назад", - сказал американский лидер, несмотря на то, что с момента его вступления в должность Госдепартамент уже дважды уведомлял конгресс о том, что Тегеран соблюдает положения СВПД.

Всеобъемлющее соглашение было выработано группой "пять плюс один" (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) с Тегераном в июле 2015 года. Трамп прежде неоднократно критиковал это соглашение.

На прошлой неделе Трамп заявил, что не верит приверженности Ирана духу этого соглашения. Ранее Вашингтон обвинял Тегеран в провоцировании хаоса на Ближнем Востоке и осуждал за поддержку террористических групп и президента Сирии Башара Асада.