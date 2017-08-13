Иран ответил на санкции США законопроектом об увеличении расходов на ракетную программу

По данным агентства IRNA, законопроект поддержали 240 из 247 присутствовавших на заседании парламентариев. Один из законодателей воздержался.

"Американцы должны знать, что это было наше первое действие", - сказал спикер парламента Али Лариджани по итогам голосования, как сообщает Daily Sabah. После того, как спикер объявил результаты голосования, законодатели прокричали: "Смерть Америке", утверждает издание.

Присутствовавший на заседании замминистра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи назвал законопроект мудрым и выразил уверенность, что правительство президента Хасана Рухани поддержит инициативу. "Законопроект очень мудро пытается не нарушать JCPOA (Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) - политическое соглашение между Ираном и группой государств-посредников, включая США, по вопросу ядерной программы республики. - Прим. NEWSru.com), а также не дает шансов никакой другой стороне манипулировать им", - сказал представитель иранского правительства.

Согласно законопроекту, министерства иностранных дел, обороны и разведки Ирана, Корпус стражей исламской революции (КСИР), подразделение Кудс КСИР, а также армия Ирана, в соответствии с их иерархией и в координации в Иранским высшим советом национальной безопасности обязаны в течение полугода после ратификации документа разработать всеобъемлющий стратегический план противодействия угрозам со стороны США.

По данным Daily Sabah, в рамках законопроекта будет выделено 520 млн долларов на развитие ракетной программы Ирана. Этот шаг направлен на борьбу с "политическим авантюризмом" и санкциями США, а также на поддержку зарубежных операций КСИР.

В конце июля президент США Дональд Трамп обвинил Иран в несоблюдении условий соглашений о его ядерной программе. "Как по мне, так я бы признал, что они (иранцы) не соблюдают, еще 180 дней назад", - сказал американский лидер, несмотря на то, что с момента его вступления в должность Госдепартамент уже дважды уведомлял конгресс о том, что Тегеран соблюдает положения СВПД.

Всеобъемлющее соглашение было выработано группой "пять плюс один" (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) с Тегераном в июле 2015 года. Трамп прежде неоднократно критиковал это соглашение.