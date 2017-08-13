Иран ответил на санкции США законопроектом об увеличении расходов на ракетную программу

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NEWSru.com
воскресенье, 13 августа 2017 г. 17:41
Парламент Ирана в воскресенье, 13 августа, большинством голосов одобрил законопроект об увеличении расходов на ракетную программу исламской республики. Это стало реакцией на недавно принятый в США закон, позволяющий Вашингтону расширять санкции в отношении Тегерана.
© Reuters / Scanpix

По данным агентства IRNA, законопроект поддержали 240 из 247 присутствовавших на заседании парламентариев. Один из законодателей воздержался.

"Американцы должны знать, что это было наше первое действие", - сказал спикер парламента Али Лариджани по итогам голосования, как сообщает Daily Sabah. После того, как спикер объявил результаты голосования, законодатели прокричали: "Смерть Америке", утверждает издание.

Присутствовавший на заседании замминистра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи назвал законопроект мудрым и выразил уверенность, что правительство президента Хасана Рухани поддержит инициативу. "Законопроект очень мудро пытается не нарушать JCPOA (Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) - политическое соглашение между Ираном и группой государств-посредников, включая США, по вопросу ядерной программы республики. - Прим. NEWSru.com), а также не дает шансов никакой другой стороне манипулировать им", - сказал представитель иранского правительства.

Согласно законопроекту, министерства иностранных дел, обороны и разведки Ирана, Корпус стражей исламской революции (КСИР), подразделение Кудс КСИР, а также армия Ирана, в соответствии с их иерархией и в координации в Иранским высшим советом национальной безопасности обязаны в течение полугода после ратификации документа разработать всеобъемлющий стратегический план противодействия угрозам со стороны США.

По данным Daily Sabah, в рамках законопроекта будет выделено 520 млн долларов на развитие ракетной программы Ирана. Этот шаг направлен на борьбу с "политическим авантюризмом" и санкциями США, а также на поддержку зарубежных операций КСИР.

В конце июля президент США Дональд Трамп обвинил Иран в несоблюдении условий соглашений о его ядерной программе. "Как по мне, так я бы признал, что они (иранцы) не соблюдают, еще 180 дней назад", - сказал американский лидер, несмотря на то, что с момента его вступления в должность Госдепартамент уже дважды уведомлял конгресс о том, что Тегеран соблюдает положения СВПД.

Всеобъемлющее соглашение было выработано группой "пять плюс один" (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) с Тегераном в июле 2015 года. Трамп прежде неоднократно критиковал это соглашение.

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