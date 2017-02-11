Иран может открыть небо для российских военных самолетов

Иран может открыть небо для российских самолетов для осуществления операций в Сирии. Об этом заявил глава Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани. Как передает агентство Tasnim, он подчеркнул, что речь идет о самолетах, которые осуществляют "транспортную поддержку" операций против террористических групп в Сирии.

"Совместная кооперация Ирана и России по борьбе с терроризмом в Сирии имеет обширные и широкие масштабы. В случае необходимости и объявления военными чиновниками страны подобной необходимости есть вероятность предоставления российским самолетам возможности пролета через воздушное пространство Ирана для поддержки наземных операций в Сирии", - цитирует заявление Шамхани РИА "Новости".

Иранское агентство IRNA указывает, впрочем, что это получение разрешения на использование воздушного пространства - сложный процесс. Шамхани указал, что это потребует тщательной подготовки с указанием конкретных зон и составлением расписания полетов.

Шамхани также добавил, что в последнее время необходимости в дозаправке российских самолетов в Иране не возникало. При этом "Интерфакс" со ссылкой на переданные агентством Fars слова Шамхани передает, что самолеты ВКС РФ периодически пролетают через иранское воздушное пространство, не совершая посадки.

Летом прошлого года Россия использовала иранскую военную базу Хамадан для нанесения авиаударов по территории Сирии. В частности, там после сирийских миссий приземлялись вылетавшие из России стратегические бомбардировщики. Однако военным закрыли доступ туда в августе после того, как российские СМИ сообщили о нанесении ударов с Хамадана.

Тогда официальный представитель МИД ИРИ Бахрам Гасеми заявлял, что какого-то особого соглашения об использовании базы между странами не было. А министр обороны страны генерал Хосейн Дегхан объяснял свертывание сотрудничества тем, что Москва использовала предоставленную возможность для "показухи" - чтобы заявить о себе как о "сверхдержаве и влиятельной стране".

В конце года в Тегеране заявили, что готовы вновь предоставить ВКС возможность совершать полеты с авиабазы, подчеркнув, что это будет происходить под строгим контролем со стороны Ирана.