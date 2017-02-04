Иран грозит обрушить на врагов "град ревущих ракет" после санкций США

NEWSru.com
суббота, 4 февраля 2017 г. 16:10
Иран после объявления санкций США, введенных в связи с испытаниями баллистической ракеты, проводит в субботу ракетные учения на севере страны. Военачальник КСИР пригрозил в случае необходимости обрушить на врагов "град ревущих ракет".
Irano vėliava
© AFP/Scanpix

Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) Ирана в субботу начал ракетные учения в провинции Семнан. По данным СМИ, в ходе маневров под названием "Защитники границы отечества" будут задействованы ракеты малого радиуса действия - до 75 км. При этом КСИР подчеркивает, что учения должны продемонстрировать готовность военных к противодействию "оскорбительным санкциям" США, передает ТАСС.

Командующий Воздушно-космическими силами КСИР бригадный генерал Амир Али Хаджизаде пригрозил обрушить на головы врагов ИРИ град "ревущих ракет", передает Tasnim. "Мы работаем круглые сутки, чтобы обеспечить безопасность Ирана", - цитирует Хаджизаде Reuters.

Он также назвал "пустой болтовней" звучащие со стороны США угрозы в адрес Ирана. Глава Пентагона ранее называл Иран главным спонсором мирового терроризма.

Иран проводит эти учения на фоне раздражения США в связи с испытаниями иранских баллистических ракет. Комментируя последние испытания, президент США Дональд Трамп заявил в своем Twitter, что Иран "играет с огнем". В пятницу США расширили санкции в отношении Ирана, добавив в черные списки 13 человек и 12 структур, связанных с КСИР.

Согласно резолюции ООН N1929, Ирану запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с разработкой или запуском баллистических ракет, способных нести ядерные боеголовки.

NEWSru.com
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Иран грозит обрушить на врагов "град ревущих ракет" после санкций США

Irano vėliava
Иран после объявления санкций США, введенных в связи с испытаниями баллистической ракеты, проводит в субботу ракетные учения на севере страны. Военачальник КСИР пригрозил в случае необходимости обрушить на врагов "град ревущих ракет".

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