Иракский канал сообщил о признании сирийской группировкой ответственности за убийство посла России

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Телеканал "Дождь"
среда, 21 декабря 2016 г. 15:45
Сирийская группировка «Джейш аль-Фатх» («Армия завоевания») взяла на себя ответственность за убийство посла России в Турции Андрея Карлова.
Turkijoje nušautas Rusijos Ambasadorius Andrejus Karlovas
© AP/Scanpix

Об этом сообщает иракский телеканал Al Sumaria, ссылаясь на заявление руководителей объединения.

В заявлении, которое цитирует телеканал, отмечается, что «это была месть за женщин, детей и стариков в Алеппо».

В состав «Джейш аль-Фатх» («Армии освобождения«) входят, в частности, запрещенная в России террористическая группировка «Фронт ан-Нусра» и сирийское подразделение «Аль-Каиды».

Посол России в Турции Андрей Карлов был убит в понедельник, 19 декабря. Это произошло во время его выступления на открытии выставки «Россия глазами турок».

На посла напал 22-летний бывший полицейский Мевлют Мерт Алтынташ. Турецкие власти сообщали, что Алтынташа отстранили от службы в связи с расследованием попытки госпереворота в июле этого года.

В общей сложности по делу об убийстве посла в Турции задержали 13 человек. Среди них проживающие в уезде Соке округа Айдын отец, мать, младшая сестра, два дяди и тетя нападавшего, его сосед по комнате, а также человек, оказывавший поддержку студентам полицейской академии в Измире, выпускником которой был совершивший покушение.

Телеканал "Дождь"
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