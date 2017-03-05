Иракские войска возобновили наступление на западный Мосул

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bbcrussian.com
воскресенье, 5 марта 2017 г. 15:30
Иракские войска возобновили военное наступление на западную часть Мосула, все еще остающуюся под контролем боевиков джихадистской организации "Исламское государство".
© Reuters / Scanpix

Несколько районов города уже были освобождены, но из-за плохой погоды в последние дни наступление замедлилось.

Восточная часть города была отбита правительственными войсками в январе, после нескольких месяцев боевых действий.

Силы ИГ, запрещенной в России и ряде других стран, захватили Мосул в 2014 году в рамках своего масштабного наступления на севере и западе Ирака.

В интервью иракскому государственному телеканалу бригадный генерал Яхья Расул сказал, что иракские войска продвигаются к центру города с южного и юго-западного направлений.

В общей сложности с начала военной операции в октябре 2016 года город покинули более 200 тысяч человек.

Центры для перемещенных лиц переполнены. Лишь за последние девять дней туда прибыли более 7600 семей (почти 46 тысяч человек).

По некоторым данным, в Мосуле по-прежнему остаются до 700 тысяч жителей.

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