Иракские войска начали новое наступление на Мосул

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bbcrussian.com
четверг, 29 декабря 2016 г. 11:58
Иракские военные начали новое наступление на Мосул, который остается под контролем боевиков "Исламского государства", сообщило министерство внутренних дел Ирака.
Mosulas
© Reuters/Scanpix

Новое наступление на город началось после затишья, которое длилось несколько недель.

Военные Ирака и полиция атаковали пять пригородов на юго-востоке города. Наступление поддерживает авиация.

"Наши войска наступают. За первые пять-десять минут они продвинулись на 500 метров, сейчас идет перестрелка", - сообщил агентству Рейтер офицер сил быстрого реагирования - элитного подразделения МВД Ирака.

Ассошиэйтед пресс сообщает, что над городом поднимается дым, а также слышны звуки взрывов и выстрелов.

Операция по освобождению Мосула идет уже два месяца. Это самая крупная наземная операция в Ираке с 2003 года.

Иракские военные сталкиваются с ожесточенным сопротивлением боевиков. Задерживает продвижение иракских войск и плохая погода.

В битве за Мосул участвуют около 100 тысяч иракских военных, а также отряды сил самобороны курдов и шиитов.

Мосул является самым крупным городом, который занимает ИГ (запрещена в России и других странах). Группировка захватила город в июне 2014 года.

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