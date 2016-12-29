Иракские войска начали новое наступление на Мосул

Новое наступление на город началось после затишья, которое длилось несколько недель.
Военные Ирака и полиция атаковали пять пригородов на юго-востоке города. Наступление поддерживает авиация.
"Наши войска наступают. За первые пять-десять минут они продвинулись на 500 метров, сейчас идет перестрелка", - сообщил агентству Рейтер офицер сил быстрого реагирования - элитного подразделения МВД Ирака.
Ассошиэйтед пресс сообщает, что над городом поднимается дым, а также слышны звуки взрывов и выстрелов.
Операция по освобождению Мосула идет уже два месяца. Это самая крупная наземная операция в Ираке с 2003 года.
Иракские военные сталкиваются с ожесточенным сопротивлением боевиков. Задерживает продвижение иракских войск и плохая погода.
В битве за Мосул участвуют около 100 тысяч иракских военных, а также отряды сил самобороны курдов и шиитов.
Мосул является самым крупным городом, который занимает ИГ (запрещена в России и других странах). Группировка захватила город в июне 2014 года.