Иракские военные приготовились возобновить наступление на Мосул

bbcrussian.com
вторник, 24 января 2017 г. 13:05
Наступление иракских войск на Мосул, который считается последним в стране оплотом экстремистской группировки "Исламское государство", может возобновиться в самое ближайшее время.
Mūšis Mosule
© Reuters/ Scanpix

Военные уже начали подготовку к штурму западных районов города.

Как сообщил агентству Рейтер генерал Абдул Амир Рашид Яралла, так называемые силы народной мобилизации "готовятся в ближайшие два-три дня начать операцию по поддержке наступления на правую часть города". В итоге военные рассчитывают выйти на западный берег реки Евфрат.

Силами народной мобилизации называют коалицию, объединяющую бойцов шиитского, езидского и христианского ополчения, помогающего властям Ирака в борьбе с ИГ - группировкой, запрещенной во многих странах, включая Россию.

Наступление с целью отбить Мосул у боевиков ИГ было начато 17 октября, больше чем через два года после того, как джихадисты захватили город. Именно с Мосула началась их кампания по захвату территорий на севере и западе Ирака.

Через несколько недель наступление приостановилось из-за плохой погоды. Кроме того, войска то и дело попадали под обстрелы снайперов, а также стали легкой мишенью для смертников. Однако в конце декабря власти Ирака объявили о начале его второй фазы.

Практически сразу правительственным войскам удалось вытеснить джихадистов из нескольких восточных кварталов. После этого в наступлении снова произошла небольшая пауза.

Помимо сил народной мобилизации в операции принимают участие силы безопасности Ирака, курдские вооруженные формирования "Пешмерга", арабские суннитские племена при поддержке военных самолетов и советников возглавляемой США коалиции.

По данным ООН, в освобожденные районы на востоке города уже начала поступать гуманитарная помощь. По данным организации, с момента начала операции Мосул покинули более 130 тысяч человек.

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