Иракская армия заняла правительственные здания в Мосуле

Подразделения армии Ирака заняли главные правительственные здания в Мосуле в ходе продолжающегося наступления на позиции боевиков группировки "Исламское государство".

Как сообщает иракское объединенное командование военными операциями, спецподразделениям удалось занять здание правительства мухафазы Найнава и взять под контроль мост Аль-Хурийя.

Военные также заняли здание, в котором располагалось отделение центрального банка Ирака, и здание, где боевики ИГ проводили свои "судебные заседания". Сообщается, что большая часть занятых зданий сильно разрушены.

Очередной этап наступления на Мосул начался 19 февраля, однако операция была приостановлена из-за неблагоприятных погодных условий. В дальнейшем наступление возобновилось.

Силы ИГ захватили Мосул в 2014 году в рамках своего масштабного наступления на севере и западе Ирака. Сейчас Мосул считается последним крупным оплотом группировки в стране.

В октябре прошлого года началась наземная операция по освобождению города от джихадистов, поддержанная шиитским ополчением, курдскими вооруженными формированиями и авиацией коалиции во главе с США. В январе восточная часть города полностью перешла под контроль правительственной армии.