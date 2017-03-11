Ирак заявил, что нет "никаких доказательств" химических атак ИГ в Мосуле

Посол Ирака в ООН Мохамед Али аль-Хаким заявил в пятницу, что нет "никаких реальных доказательств" того, что террористическая организация "Исламское государство" использовала химическое оружие в Мосуле, где ее боевики отбиваются от наступления иракских войск.

По данным Reuters, аль-Хаким сделал такое заявление, пообщавшись в пятницу с иракским руководством.

Как известно, в прошлую субботу ООН заявила, что 1 марта 12 человек в Мосуле, включая женщин и детей, возможно, подверглись воздействию химических реагентов.

Вчера Совет безопасности ООН на закрытом заседании изучал эту ситуацию. По итогам заседания британский посол в ООН Мэтью Райкрофт заявил, что расследование о возможном применении химического оружия ИГ в Ираке продолжается.

Напомним, в феврале Минобороны США заявило, что боевики террористической группировки производили на территории Мосульского университета в Ираке химическое оружие, в том числе запрещенное вещество иприт (горчичный газ). При этом представитель Пентагона уточнил, что у США нет какого-либо подтверждения того, что этим газом был кто-то убит.

По данным западных СМИ, впервые группировка применила в Ираке запрещенный иприт в августе 2015 года. В феврале 2016 года ИГ* обвиняли в применении химического оружия против иракских курдов. 30 октября 2016 года СМИ сообщали о химической атаке на правительственные войска с возможным использованием зарина в сирийском Алеппо.

Мосул - самый крупный иракский город, который частично удерживают под контролем террористы ИГ. Операция по освобождению города началась в октябре 2016 года при участии иракских военных и коалиции во главе с США. В январе иракская армия вытеснила боевиков из Восточного Мосула, а 19 февраля начала операцию по освобождению западной части города.

По мнению военных экспертов, освобождение Мосула будет означать фактический конец "халифата", объявленного исламистами в 2014 году после захвата значительных территорий Ирака и Сирии. По данным Reuters, в операции по освобождению Мосула задействован 100-тысячный контингент, включающий иракские правительственные силы, курдские формирования пешмерга и шиитское ополчение.

Минобороны РФ удивлено "прохладным" отношением к фактам применение боевиками химоружия

Серия зафиксированных на прошлой неделе в Мосуле случаев применения боевиками ИГ химоружия против мирного населения странным образом осталась незамеченной у западной общественности, заявил официальный в субботу представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Но еще более удивительно "прохладное" отношение к данным фактам со стороны Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Ведь не только не было попыток направить к месту трагедии своих экспертов, но даже не прозвучало ни одного осуждающего официального заявления", - отметил Конашенков, которого цитирует "Интерфакс".

"Глядя на это, стоит ли удивляться затянувшемуся до неприличия изучению в недрах ОЗХО проб грунта со следами применения боевиками химоружия, взятого осенью прошлого года в Алеппо российскими специалистами?" - отметил Конашенков.

Он отметил, что с тех пор скоро уже пройдет полгода, но "кроме многочисленных уточняющих запросов от экспертов ОЗХО к специалистам российского Научного центра войск радиационной, химической и биологической защиты, никаких результатов до сих пор нет".

Как напоминает "Интерфакс", осенью российские военные нашли неразорвавшийся снаряд недалеко от солдатских казарм в сирийском населенном пункте Марат-Ум-Хауш. Боеприпас представлял собой самодельную 240-миллиметровую мину с заливной горловиной в хвостовой части. Внутри находилась черная маслянистая жидкость объемом 0,5-1,5 литра. Анализ содержимого боеприпаса показал наличие боевого отравляющего вещества кожно-нарывного действия иприт.