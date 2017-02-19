Ирак начал операцию по освобождению западной части Мосула

Deutsche Welle
воскресенье, 19 февраля 2017 г. 14:40
Багдад объявил о начале второго этапа освобождения города, считающегося последней цитаделью "Исламского государства" в Ираке.
© Reuters/Scanpix

Части и подразделения вооруженных сил Ирака начали масштабное наступление на западную часть города Мосула, удерживаемую боевиками террористической организации "Исламское государство" (ИГ). "Наши войска начинают освобождение горожан от террора ИГ", - заявил премьер-министр страны Хейдар аль-Абади в коротком телеобращении в воскресенье, 19 февраля.

На этом этапе битвы за Мосул, который считается последней цитаделью ИГ в Ираке, планируется освободить от исламистов районы, расположенные к западу от реки Тигр, в том числе аэропорт. По оценке наблюдателей, восстановить контроль над этой частью города будет сложнее, чем над другими. Поэтому бои в городе, в котором некогда жили более 1 млн человек, могут затянуться еще на недели или даже месяцы.

Операцию по освобождению Мосула иракская армия и ее союзники, включая курдские формирования, начали в середине октября. Наступление велось по нескольким направлениям. Операцию поддерживает международная коалиция под командованием США, которая осуществляет воздушные удары, а также консультирует иракских военных. В конце января иракские власти объявили о полном освобождении восточной части города.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Саудовская Аравия вслед за США назвала Иран главным спонсором терроризма (4)

Adelis al-Jubeiras
Саудовская Аравия вслед за США назвала Иран главным спонсором терроризма. Об этом на Мюнхенской конференции заявил глава МИД арабского государства Адель аль-Джубейр. Он указал, что Иран - единственное государство региона, где "Исламское государство" (ИГ, запрещено в России) не совершает терактов. На неделе американские СМИ сообщали, что США планируют собрать из противников Ирана арабский военный союз, подобный НАТО.

Ирак начал операцию по освобождению западной части Мосула

Ирак начал операцию по освобождению западной части Мосула
Багдад объявил о начале второго этапа освобождения города, считающегося последней цитаделью "Исламского государства" в Ираке.

Сеул: Следствие обвиняет Пхеньян в убийстве Ким Чен Нама (1)

Сеул: Следствие обвиняет Пхеньян в убийстве Ким Чен Нама
Брат северокорейского диктатора Ким Чен Ына был убит по приказу властей КНДР, заявило министерство объединения Южной Кореи.

Могерини напомнила РФ об ответственности за выполнение минских соглашений (39)

ES užsienio reikalų ministrų susitikimas Bratislavoje
Евросоюз настаивает на полном выполнении минских соглашений, заявила глава европейской дипломатии в ходе встречи с министром иностранных дел РФ, все остальное - вторично.

В Малайзии ищут еще 4 человек по делу об убийстве брата Ким Чен Ына

Šiaurės Korėjos lyderio Kim Jong-ilo sūnus Kim Jong-namas
Полиция Малайзии сообщила, что разыскивает еще четверых выходцев из Северной Кореи, подозреваемых в причастности к убийству сводного брата руководителя страны Ким Чен Ына.
Facebook друзья
Rambler's Top100