Ирак начал операцию по освобождению западной части Мосула

Багдад объявил о начале второго этапа освобождения города, считающегося последней цитаделью "Исламского государства" в Ираке.

Части и подразделения вооруженных сил Ирака начали масштабное наступление на западную часть города Мосула, удерживаемую боевиками террористической организации "Исламское государство" (ИГ). "Наши войска начинают освобождение горожан от террора ИГ", - заявил премьер-министр страны Хейдар аль-Абади в коротком телеобращении в воскресенье, 19 февраля.

На этом этапе битвы за Мосул, который считается последней цитаделью ИГ в Ираке, планируется освободить от исламистов районы, расположенные к западу от реки Тигр, в том числе аэропорт. По оценке наблюдателей, восстановить контроль над этой частью города будет сложнее, чем над другими. Поэтому бои в городе, в котором некогда жили более 1 млн человек, могут затянуться еще на недели или даже месяцы.

Операцию по освобождению Мосула иракская армия и ее союзники, включая курдские формирования, начали в середине октября. Наступление велось по нескольким направлениям. Операцию поддерживает международная коалиция под командованием США, которая осуществляет воздушные удары, а также консультирует иракских военных. В конце января иракские власти объявили о полном освобождении восточной части города.