Иных уж нет, а те далече: что случилось с соратниками Януковича

Незадолго до падения режима Януковича численность ее членов составляла около 1,5 млн человек. Первыми лицами партии были руководители государства: возглавлял ее тогдашний премьер-министр Николай Азаров, а почетным руководителем числился сам президент. Большинство областных ячеек партии возглавляли губернаторы.

Тем более впечатляющим был крах украинской партии власти. Спустя пару недель после бегства Януковича парламентская фракция "регионалов" рассыпалась, через несколько месяцев его соратники констатировали: из рядов этой политической силы вышло более миллиона членов.

Представители новой власти говорили о возможном запрете Партии регионов, однако до этого не дошло. "Регионалы" самоустранились из политической жизни страны, не приняв участия в досрочных парламентских выборах осенью 2014 года. Ныне эта партия не подает признаков жизни.

Би-би-си предлагает проследить, как сложилась судьба представителей верхушки этой политической силы, ближайших соратников бывшего президента Украины.

Украинцы в Москве

После смены власти часть представителей окружения Януковича во главе с самим экс-президентом выехали в Россию.

К эвакуации из Украины Виктора Януковича, по его собственному признанию, был причастен лично Владимир Путин.

Другие представители властной верхушки выезжали сами - кто пользуясь постреволюционной анархией в украинских силовых структурах, кто вполне легально, не дожидаясь официального объявления себя в розыск.

"Уехали представители ближайшего окружения Януковича и те, у кого сыграло психологическое ощущение "Я могу стать жертвой". Думаю, у многих оно было преувеличено", - констатирует сегодня киевский политолог Владимир Фесенко.

Вопреки возможным ожиданиям, представители украинской политэмиграции в Москве не создали монолитной "тусовки".

"Это очень неоднородная среда", - объясняет Би-би-си бывший депутат парламента от Партии регионов, ныне позиционирующий себя в качестве независимого политического эксперта, Тарас Чорновил.

"Они уже здесь были очень неоднородными. Янукович не раз очень уничижительно высказывался об [экс-премьер-министре Украины Николае] Азарове. А к группе "семьи Януковича" остальные группы влияния внутри партии всегда относились откровенно враждебно", - продолжает он.

Возможно, это является ключевой причиной, почему сам Янукович и многие представители его окружения, живущие в России, не входят в состав Комитета спасения Украины, созданного в 2015 году Николаем Азаровым и даже выдвинувшего собственного "кандидата в президенты Украины" - экс-депутата Верховной рады Владимира Олейника.

Активность "комитетчиков" ограничивается постами в соцсетях и записью видеоблогов, в которых они рьяно критикуют деятельность киевской власти.

"Организовывайте митинги, устраивайте пикеты, забастовки и другие мирные акции протеста!.. Необходимо восстановить деловые и партнерские отношения с Россией", - заявляют в комитете.

Несмотря на то, что в Киеве время от времени заявляют о получении самим Януковичем и его бывшими соратниками российского гражданства, достоверно известно о получении паспорта с двуглавым орлом только одним представителем украинской верхушки - экс-главой МВД Виталием Захарченко.

После эмиграции в Россию Захарченко учредил здесь собственный благотворительный фонд, презентовал книгу "Кровавый Евромайдан - преступление века", в которой описал собственное видение событий, приведших к падению режима Януковича, и получил работу в госкорпорации "Ростех".

Характерно, что никто из представителей бывшей властной верхушки Украины, покинувших Киев, не входит в формальное руководство непризнанных Донецкой и Луганской "народных республик". Если не считать таковым бывшего замглавы фракции "регионалов" в Верховной раде Олега Царева, который на своем официальном сайте продолжает именовать себя председателем несуществующего ныне "парламента Новороссии".

Так или иначе, время от времени представители московской диаспоры заявляют о намерениях вернуться на Украину.

Уже упомянутый Николай Азаров как-то полушутя предложил украинской власти вернуть его на два года в кресло премьер-министра Украины, на что получил такой же несерьезный ответ от министра внутренних дел Арсена Авакова: "Приезжай… срок утвердим в Главном следственном управлении МВД".

А бывший министр доходов и сборов Александр Клименко, пребывая в России, занимает пост почетного главы украинской партии "Успешная страна" и время от времени размещает политическую рекламу на тамошних телеканалах.

Киев неоднократно требовал у Москвы выдать бывших представителей украинской власти, которых обвиняют в экономических преступлениях и причастности к массовым расстрелам на Майдане Независимости. Россия отказывается это делать, ссылаясь на политический характер этих обвинений.

Из "Регионов" в "Оппоблок"

Часть бывших "регионалов" после краха режима Януковича остались на Украине и продолжают играть заметную роль в политической жизни страны. Именно выходцы из Партии регионов составляют ядро третьей по величине и самой большой оппозиционной фракции Верховной рады - "Оппозиционного блока".

Среди ее членов можно найти экс-главу администрации Януковича Сергея Левочкина, бывшего представителя президента в парламенте Юрия Мирошниченко, экс-членов правительства Юрия Бойко, Александра Вилкула, Наталью Королевскую.

С парламентской трибуны представители "Оппоблока" активно критикуют начинания действующей власти - от запланированных земельной и медицинской реформ до запрета российских соцсетей.

Впрочем, одной критикой оппозиционеры не ограничиваются. Конструктивную повестку дня в массы призвано нести созданное "Оппобоком" в 2015 году "оппозиционное правительство", возглавляемое бывшим вице-премьером Борисом Колесниковым.

Несмотря на то, что со времени последнего заседания этого "правительства" прошло уже больше года, "оппозиционный премьер" в разговоре с Би-би-си заявил, что уже в ближайшее время оно представит общественности "глобальный, структурированный документ", в котором изложит собственный рецепт вывода Украины из кризиса.

Еще раньше оппозиционеры подготовили концепцию новой конституции страны, в которой, по словам Колесникова, предусмотрены, в частности, переход Украины к парламентской форме правления, радикальная децентрализация и перенос столицы из Киева в Канев.

Несмотря на довольно сильные позиции "Оппоблока" в электоральных рейтингах, политолог Владимир Фесенко называет сразу несколько причин, по которым этому блоку вряд ли удастся стать монопольной силой на оппозиционном фланге украинской политической сцены, а тем более триумфально вернуться во власть.

Прежде всего, говорит он, за последнее время на Украине появились партийные проекты, которые успешно конкурируют со "старыми лицами" из "Оппоблока", оттягивая у них голоса скептически настроенного по отношению к действующей власти электората.

Эксперты допускают, что за появлением некоторых таких партий стоит Администрация президента, канализирующая недовольство электората в такие проекты-"спойлеры", однако представители власти отвергают эти обвинения.

Не на руку оппозиционерам играют и изменения электоральной карты Украины - фактическая утрата Донбасса и Крыма, когда-то бывших "базовыми" областями Партии регионов.

"Сейчас они не смогут взять реванш чисто арифметически", - говорит Владимир Фесенко.

"Они заклеймили себя чисто по Фрейду, избрав название "Оппозиционный блок". Ощущение того, что они могут остаться вечной оппозицией, сильно подрывает отношение к ним со стороны элит", - продолжает эксперт.

Наконец, эксперты утверждают, что внутри "Оппоблока" существуют серьезные противоречия между политиками, близкими к главным спонсорам этого политпроекта - олигархам Ринату Ахметову и Дмитрию Фирташу, - и это якобы перечеркивает его перспективу как монолитной партии.

Характерно, что киевская и московская часть политически активных "экс-регионалов" относятся друг к другу по меньшей мере прохладно. К примеру, Виктор Янукович не так давно обвинил в причастности к разгону активистов Евромайдана, в конечном итоге приведшем к его падению, экс-главу своей администрации, ныне украинского парламентария Сергея Левочкина. Тот в ответ посоветовал бывшему шефу приехать в Киев поделиться своими соображениями с украинскими следователями.

На скамье подсудимых

Несмотря на весьма распространенные сразу после смены власти на Украине опасения - дескать, постреволюционная элита немедленно развернет полномасштабные репрессии против вчерашних оппонентов, - массовых посадок бывших "регионалов", оставшихся в стране, не произошло.

Единственный представитель верхушки Партии регионов, пребывающий ныне за решеткой, - это бывший глава ее парламентской фракции, один из лидеров "луганского крыла" "регионалов" Александр Ефремов.

Летом прошлого года его задержали в киевском аэропорту, позже - этапировали в Старобельск Луганской области, где сейчас судят по обвинениям в причастности к сепаратизму и экономическим правонарушениям.

Защита Ефремова заявляет о его невиновности. Генпрокурор Юрий Луценко - говорит, что "уверен в качественных доказательствах" в его деле.

"Ему просто не повезло. Он стал удобной показательной жертвой", - констатирует политолог Владимир Фесенко и допускает, что ошибкой Ефремова стал отказ от баллотирования в нынешний парламент и, соответственно, от получения депутатской неприкосновенности.

От бизнеса до пенсии

Впрочем, немало бывших "регионалов" незадолго до или сразу после смены власти отошли от активной политики.

"[Мы] отходили от партии при различных обстоятельствах, поэтому в этой среде нет никакого единства", - говорит Би-би-си один из бывших "регионалов" Тарас Чорновил.

Кто-то - как, например, бывший вице-премьер Сергей Тигипко - вернулся в бизнес.

Кто-то - к примеру, бывший министр юстиции Александр Лавринович или тот же Тарас Чорновил - ушел в политические эксперты.

А Ирина Акимова, когда-то первая заместительница главы администрации президента, ответственная за инициированные Януковичем реформы, пробует себя в качестве художницы.

Что характерно, ушедшие из политики "экс-регионалы" по-разному оценивают политические перспективы Виктора Януковича.

Его многолетняя помощница, экс-глава администрации президента Анна Герман допускает, что в случае, если будет найден соответствующий компромисс, Виктор Янукович мог бы вернуться в Донбасс, став губернатором этого региона.

"Человека, который лучше мог бы возродить этот край, который бы лучше него знал, понимал, думаю, сегодня в Украине нет", - сказала она недавно в интервью изданию "112 каналу".

Иной точки зрения придерживается бывший спикер парламента Владимир Рыбак, который, по собственному признанию, после передачи власти своему сменщику, и.о.президента Александру Турчинову ушел на пенсию.

"Украина ушла вперед. Украина стала другая. [Реванш Януковича] невозможен", - заявил Би-би-си один из ближайших соратников бывшего президента.