Интервью Трампа: с Россией лучше дружить

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bbcrussian.com
воскресенье, 5 февраля 2017 г. 11:25
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News в очередной раз одобрительно отозвался о российском президенте Владимире Путине.
Donaldas Trumpas
© AP/Scanpix nuotr.

"Я его уважаю. Я уважаю многих людей, но это не значит, что у меня с ними хорошие отношения", - сказал Трамп.

После того как ведущий телеканала назвал президента Путина убийцей, Трамп сказал: "Убийц много. У нас [тоже] много убийц. Вы думаете, что наша страна так уж и невинна?".

Дональд Трамп затем добавил, что для США было бы лучше, если бы отношения с Россией были хорошими. "Думаю, что с Россией лучше дружить, чем наоборот", - заметил президент.

"Если Россия помогает нам бороться с ИГИЛ (другое название группировки "Исламское государство", запрещенной в ряде стран, в том числе России), а это большая борьба, и с исламским терроризмом во всем мире, то это хорошо", - добавил Трамп. Полная версия интервью будет транслироваться в воскресенье.

Трамп не первый раз высказывается подобным образом. В 2015 году в телевизионном интервью ведущий сказал ему, что президент Путин, по его словам, "убивает несогласных с ним журналистов".

"Я думаю, что наша страна тоже много кого убивает", - ответил тогда Трамп. Он также неоднократно говорил, что США бы выиграли от сотрудничества с Россией.

Между тем российский министр иностранных дел Сергей Лавров в воскресном интервью австрийскому журналу Profil заявил о том, что риторика Трампа дает надежду на будущее двусторонних отношений.

По словам министра, Москва внимательно следила за высказываниями Трампа во время предвыборной кампании.

"Заявленная им позиция о необходимости выстраивания нормального диалога между нашими странами дает некоторую надежду на позитивное развитие двусторонних отношений", - сказал Лавров.

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