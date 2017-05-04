Интерпол прекратил розыск Януковича и его сына

Интерпол объявил Януковича в розыск по запросу украинской прокуратуры в январе 2015 года. На Украине его обвиняют в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность страны.

В апреле президент Украины Петр Порошенко заявил, что у Януковича и его окружения конфисковали 1,4 миллиарда долларов в пользу госказначейства. Порошенко попросил Верховную раду одобрить использование денег для военных нужд.

Адвокат Януковича опроверг конфискацию и существование на счетах Януковича таких денег. Он сказал, что на счетах экс-президента арестовали 28 миллионов гривен (1,1 миллиона долларов) и что их не конфискуют.