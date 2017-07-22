Интерпол предупреждает о 173 смертниках, готовых совершить теракты в Европе

 (2)
Deutsche Welle
суббота, 22 июля 2017 г. 15:53
Поражения ИГ в Сирии и Ираке увеличивают риск того, что террористы будут стремиться проникнуть в Европу, чтобы совершать акты мести.
© Reuters / Scanpix

Более 170 боевиков "Исламского государства" были подготовлены для организации взрывов в Европе. Интерпол еще в конце мая распространил список из 173 имен потенциальных смертников, которые прошли подготовку на территориях, контролируемых ИГ в Ираке и Сирии, и обучены "собирать и устанавливать самодельные взрывные устройства для нанесения серьезных травм или убийства" большого количества людей.

Об этом в пятницу, 21 мая, сообщила британская газета The Guardian, ознакомившаяся с документом. Он составлен на основе сведений, собранных американскими спецслужбами в регионах Сирии и Ирака, освобожденных от ИГ. Эти данные позже были переданы ФБР, а затем и Интерполу.

Список содержит имена потенциальных смертников, дату их присоединения к ИГ, последнее место проживания, включая мечети, в которых они молились, и фотографии. Одна из целей распространения списка в Европе - попытаться установить личности тех боевиков, которые родились и выросли в европейских странах. Интерпол попросил своих партнеров в странах Европы - сверить список со своими базами данных и по возможности дополнить его информацией об упомянутых в нем лицах, в частности их личными данными, сведениями о пересечении границ, их возможным уголовным прошлым, активностью в социальных сетях.

Международная организация уголовной полиции исходит из того, что поражения "халифата" ИГ на Ближнем Востоке увеличивают риск того, что потенциальные смертники будут стремиться проникнуть в Европу, чтобы совершать там акты мести. При этом Интерпол не располагает сейчас сведениями о том, находятся ли уже в Европе лица, названные в списке.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Мимо Эстонии пройдут самые большие российские атомная подлодка и атомный крейсер (87)

Мимо Эстонии пройдут самые большие российские атомная подлодка и атомный крейсер
Сегодня мимо Эстонии по пути в Санкт-Петербург пройдут огромная российская атомная подводная лодка "Дмитрий Донской" и флагман Северного флота РФ, атомный крейсер "Петр Великий".

Эмир Катара впервые прокомментировал конфликт с арабскими странами

Эмир Катара впервые прокомментировал конфликт с арабскими странами
Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани призвал к урегулированию кризиса в отношениях с Саудовской Аравией, ОАЭ, Бахрейном и Египтом. Это его первое публичное выступление после того, как в начале июня против Катара были введены дипломатические и экономические санкции.

Интерпол предупреждает о 173 смертниках, готовых совершить теракты в Европе (2)

Интерпол предупреждает о 173 смертниках, готовых совершить теракты в Европе
Поражения ИГ в Сирии и Ираке увеличивают риск того, что террористы будут стремиться проникнуть в Европу, чтобы совершать акты мести.

При авиаударе США погибли 16 афганских военных (41)

При авиаударе США погибли 16 афганских военных
Жертвами ошибочного авиаудара ВВС США в Афганистане стали 16 сотрудников афганской полиции. Двое человек получили ранения.

Назначен новый пресс-секретарь Белого дома (4)

Baltieji rūmai
Сара Сандерс, бывший заместитель Шона Спайсера, назначена пресс-секретарем Белого дома. Об этом, как передает Reuters, заявил директор службы по связям с общественностью Энтони Скарамуччи.
Facebook друзья