Индийский министр призвала пытать насильников

Индийский министр рассказала, что приказала полиции пытать подозреваемых в изнасиловании и заставила их молить о пощаде.

"Насильников нужно пытать перед их жертвами, пока они не начнут молить о прощении", - заявила Ума Бхарти, министр водных ресурсов, агитируя за местного политика в штате Уттар-Прадеш.

Она вспомнила печально известный случай, когда в июле 2016 года женщина и ее дочь стали жертвами группового изнасилования в Буландшахре, заявив, что тогда правительство штата не смогло обеспечить соблюдение правосудия.

"Насильников нужно повесить вниз головой и бить, пока у них кожа не слезет", - передают местные СМИ слова министра. "Соль и перец чили нужно втирать им в раны, пока они не закричат", - убеждена она.

Бхарти заявила, что когда она была главным министром штата Мадхья-Прадеш в 2003-2004 годах, она выбрала именно такой подход.

"Я говорила полицейским повесить насильников вверх ногами и бить их так сильно, чтобы они взвыли. Я говорила женщинам смотреть на это через окна полицейского участка", - сказала она.

По ее словам, когда один полицейский запротестовал, она ответила, что люди, "ведущие себя как дьяволы, не могут иметь прав человека. Их головы нужно отрезать, как Раване".

Равана - злой король-демон в индуистской мифологии.

Бхарти входит в правящую индийскую партию BJP и раньше также попадала в центр внимания СМИ из-за своих неоднозначных высказываний.

Преступления сексуального характера регистрируются в Индии довольно часто и вызывают растущее возмущение общественности.