Индийский министр призвала пытать насильников

 (1)
bbcrussian.com
суббота, 11 февраля 2017 г. 11:25
Индийский министр рассказала, что приказала полиции пытать подозреваемых в изнасиловании и заставила их молить о пощаде.
© AP/Scanpix

"Насильников нужно пытать перед их жертвами, пока они не начнут молить о прощении", - заявила Ума Бхарти, министр водных ресурсов, агитируя за местного политика в штате Уттар-Прадеш.

Она вспомнила печально известный случай, когда в июле 2016 года женщина и ее дочь стали жертвами группового изнасилования в Буландшахре, заявив, что тогда правительство штата не смогло обеспечить соблюдение правосудия.

"Насильников нужно повесить вниз головой и бить, пока у них кожа не слезет", - передают местные СМИ слова министра. "Соль и перец чили нужно втирать им в раны, пока они не закричат", - убеждена она.

Бхарти заявила, что когда она была главным министром штата Мадхья-Прадеш в 2003-2004 годах, она выбрала именно такой подход.

"Я говорила полицейским повесить насильников вверх ногами и бить их так сильно, чтобы они взвыли. Я говорила женщинам смотреть на это через окна полицейского участка", - сказала она.

По ее словам, когда один полицейский запротестовал, она ответила, что люди, "ведущие себя как дьяволы, не могут иметь прав человека. Их головы нужно отрезать, как Раване".

Равана - злой король-демон в индуистской мифологии.

Бхарти входит в правящую индийскую партию BJP и раньше также попадала в центр внимания СМИ из-за своих неоднозначных высказываний.

Преступления сексуального характера регистрируются в Индии довольно часто и вызывают растущее возмущение общественности.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Землетрясение на Филиппинах: четыре человека погибли, более сотни ранены

Po žemės drebėjimo Filipinuose
На юге Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,5, в результате которого погибли, по предварительным данным, четыре человека, а различные травмы получили около 120.

Индийский министр призвала пытать насильников (1)

Индийский министр призвала пытать насильников
Индийский министр рассказала, что приказала полиции пытать подозреваемых в изнасиловании и заставила их молить о пощаде.

Мексика призвала своих граждан в США к осторожности

Meksikos pasienis
МИД Мексики призвал своих граждан в США к повышенным мерам осторожности в свете новой миграционной политики. Ожидается, что в ближайшее время из Америки депортируют сотни нелегальных иммигрантов.

Источники NBC сообщили, что Россия раздумывает над выдачей Сноудена США (52)

Edwardas Snowdenas
Американская разведка располагает информацией о том, что Россия рассматривает возможность передачи экс-сотрудника АНБ США Эдварда Сноудена на родину в качестве "подарка" президенту Дональду Трампу, сообщает телеканал NBC.

Трамп хочет подписать новый иммиграционный указ (6)

Donaldas Trumpas
Президент США Дональд Трамп заявил, что уже на следующей неделе он вероятно подпишет новый указ, запрещающий въезд в США гражданам семи стран с преимущественно мусульманским населением.
Facebook друзья
Rambler's Top100