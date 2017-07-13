Independent: Россия незаметно передвинула границу на оккупированной территории Грузии

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Inopressa.ru
четверг, 13 июля 2017 г. 08:34
"Россия незаметно перенесла одну из своих границ на сотни метров вглубь территории Грузии, согласно сообщениям местных СМИ", — передает The Independent.
© Scanpix

"По сообщениям, войска Кремля переместили пограничный знак на сотни ярдов на оккупированной территории в Южной Осетии на прошлой неделе, перед переговорами между президентом России Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите G20", — говорится в статье.

"Служба безопасности Грузии назвала этот шаг "незаконным" и заявила, что в результате него был нанесен ущерб местным фермерам в муниципалитете Гори", — пишет издание.

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили, со своей стороны, выразил возмущение этим шагом и призвал международное сообщество осудить эту акцию. "Грузия будет использовать все дипломатические рычаги, которые находятся в ее распоряжении, чтобы остановить эту ползучую оккупацию", — сказал он.

По данным местных СМИ, министр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили заявила, что это не "ползучая оккупация", а "вполне открытый и динамичный процесс оккупации". "Этот процесс продолжается со времен войны Россия и Грузии в 2008 году", — отметила она.

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