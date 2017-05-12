Инцидент в Черном море: российский истребитель пролетел в 6 метрах от американского самолета

 (55)
NEWSru.com
пятница, 12 мая 2017 г. 09:43
Российский истребитель пролетел на расстоянии шести метров от патрульного самолета США, выполнявшего миссию над Черным морем, сообщает NBC со ссылкой на представителя ВМС США Памелу Кунзи. При этом, по ее словам, командир самолета P-8A Poseidon, вовлеченного в инцидент, назвал действия обеих сторон профессиональными и безопасными.
Rusų naikintuvas SU-27
© Reuters/Scanpix

По данным американской стороны, ЧП произошло 9 мая. Патрульный противолодочный самолет Poseidon осуществлял рутинную миссию в международном воздушном пространстве над Черным морем. С ним сблизился истребитель Су-27 ВКС России.

NBC отмечает, что для авиации 6 метров — невероятно маленькое расстояние. И ранее ВВС обозначали как небезопасные инциденты, когда самолеты находились на более значительных расстояниях друг от друга.

Кунзи, комментируя ситуацию, указала, что расстояние — лишь одна из переменных, которую надо принять во внимание. При анализе подобных инцидентов, которые происходят регулярно в воздушном пространстве, учитываются такие факторы, как скорость, высота, степень видимости, время сближения и другие, отмечает ТАСС.

По данным американской стороны, в апреле российские стратегические бомбардировщики Ту-95 в течение одной недели четыре раза приближались к побережью Аляски. Так, 18 апреля из-за них был поднят самолет радиолокационной разведки E-3 AWACS (АВАКС). Его экипажу было дано задание убедиться, что вместе с Ту-95 не летит скрытно другое воздушное судно меньших габаритов.

Практически аналогичная ситуация произошла 17 апреля, когда для обнаружения и опознавания российских ракетоносцев в воздух были подняты два истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-22 и самолет радиолокационной разведки E-3 AWACS ВВС США. По данным российского Минобороны, тогда F-22 почти полчаса сопровождали российские Ту-95МС над нейтральными водами в районе Аляски.

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Порошенко: безвизовый режим с ЕС — "окончательный развод с Россией" (42)

Petro Poroshenko
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что получение безвизового режима с Евросоюзом — это окончательный отход от России и возвращение в Европу. "Украина окончательно оформила свой развод с Российской империей и именно так, по-философски, мы должны это воспринимать", — сказал глава государства в интервью телеканалу "1+1". Предположительно, безвизовый режим для граждан Украины начнет действовать 11 июня.

Инцидент в Черном море: российский истребитель пролетел в 6 метрах от американского самолета (55)

Rusų naikintuvas SU-27
Российский истребитель пролетел на расстоянии шести метров от патрульного самолета США, выполнявшего миссию над Черным морем, сообщает NBC со ссылкой на представителя ВМС США Памелу Кунзи. При этом, по ее словам, командир самолета P-8A Poseidon, вовлеченного в инцидент, назвал действия обеих сторон профессиональными и безопасными.

Экс-лидеры сепаратистов рассказали Reuters о роли Суркова в конфликте в Донбассе (13)

Экс-лидеры сепаратистов рассказали Reuters о роли Суркова в конфликте в Донбассе
Роль помощника президента России Владислава Суркова в Донбассе не ограничивается посредничеством в мирном процессе. Как рассказали агентству Reuters несколько бывших лидеров сепаратистов, он выбирает руководителей самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", определяет их внутреннюю политику, участвует в организации информационной стратегии и планировании местных выборов.

Совет Евросоюза одобрил безвизовый режим для граждан Украины (565)

Совет Евросоюза одобрил безвизовый режим для граждан Украины
Совет ЕС в четверг, 11 мая, утвердил безвизовый режим для Украины. "Принятие постановления о либерализации визового режима для граждан Украины является важным событием, которое будет способствовать укреплению связей между украинским народом и ЕС.

Алехина из Pussy Riot о Путине, Трампе и Brexit: "Бояться не имеет смысла" (33)

Алехина из Pussy Riot о Путине, Трампе и Brexit: Бояться не имеет смысла
Активистка из российской панк-группы Pussy Riot Мария Алехина дала телефонное интервью Клариссе Себаг-Монтефиоре из британской газеты The Guardian.
Facebook друзья
Rambler's Top100