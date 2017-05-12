Инцидент в Черном море: российский истребитель пролетел в 6 метрах от американского самолета

По данным американской стороны, ЧП произошло 9 мая. Патрульный противолодочный самолет Poseidon осуществлял рутинную миссию в международном воздушном пространстве над Черным морем. С ним сблизился истребитель Су-27 ВКС России.
NBC отмечает, что для авиации 6 метров — невероятно маленькое расстояние. И ранее ВВС обозначали как небезопасные инциденты, когда самолеты находились на более значительных расстояниях друг от друга.
Кунзи, комментируя ситуацию, указала, что расстояние — лишь одна из переменных, которую надо принять во внимание. При анализе подобных инцидентов, которые происходят регулярно в воздушном пространстве, учитываются такие факторы, как скорость, высота, степень видимости, время сближения и другие, отмечает ТАСС.
По данным американской стороны, в апреле российские стратегические бомбардировщики Ту-95 в течение одной недели четыре раза приближались к побережью Аляски. Так, 18 апреля из-за них был поднят самолет радиолокационной разведки E-3 AWACS (АВАКС). Его экипажу было дано задание убедиться, что вместе с Ту-95 не летит скрытно другое воздушное судно меньших габаритов.
Практически аналогичная ситуация произошла 17 апреля, когда для обнаружения и опознавания российских ракетоносцев в воздух были подняты два истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-22 и самолет радиолокационной разведки E-3 AWACS ВВС США. По данным российского Минобороны, тогда F-22 почти полчаса сопровождали российские Ту-95МС над нейтральными водами в районе Аляски.