Инаугурация: один президент был пьян, для другого она закончилась смертью

Один президент был в стельку пьян, а другой умер спустя некоторое время, пишет ИноСМИ.Ru со ссылкой на Die Welt.

Каждые четыре года Соединенные Штаты Америки отмечают важный праздник: вступление в должность нового или избранного президента. В Вашингтонприбывает до двух миллионов людей, и всюду в Америке около 12 часов дня по местному времени прекращается работа. За прошедшие 226 лет было в целом 57 таких церемоний, а также восемь раз состоялось приведение к присяге вице-президента — после смерти или отставки предшественника.

Церемония вступления в должность (англ. "inauguration") состоит из множества традиционных элементов, но по конституции обязательна только присяга избранного президента. Его принимает в 12 часов дня или чуть позже председатель Верховного суда — до 1937 года это происходило 4 марта (или 5, если 4 выпадало на воскресенье), а после — 20 января следующего года. Присягу нельзя принести через Твиттер, необходимо личное участие.

Смертельные последствия

Иногда упрямство, проявленное во время инаугурации, имело роковые последствия. Уильям Генри Гаррисон, бывший генерал и 9-й президент США, категорические отказался надевать во время церемонии пальто, шляпу и перчатки — хотя в тот день, 4 марта 1841 года, максимальная температура в Вашингтоне едва доходила до отметки 8 градусов по Цельсию, и было достаточно ветрено.

Даже тогда, когда мелкий дождь превратился в ледяной ливень, Гаррисон не позволил раскрыть над собой зонт. И он стоически продолжил читать текст присяги, 844 слова. Длилось это почти два часа, а речь, прежде всего, шла о Древнем Риме. Затем Гаррисон посетил все три бала, организованные по случаю инаугурации, и праздновал до раннего утра. Три недели спустя он заболел воспалением легких и умер 4 апреля 1841 года.

Самая короткая церемония состоялась в 1793 году: первый президент Джордж Вашингтон потратил — после своего переизбрания — чуть больше минуты на принесение присяги. Это была первая из двух инаугураций, состоявшихся в Филадельфии, второй временной столицы молодого государства США. Ведь строительные работы в существовавшей на чертежах столице на реке Потомак, а именно в Вашингтоне, только начались.

Плохая погода

Климат в Вашингтоне — не очень благоприятный: осенью и зимой холодно, часто идет снег, летом, напротив, жара и влажность. Одна из причин переноса даты инаугурации с 4 марта на 20 января состояла в надежде на голубое небо вместо дождя.

Обманчивая надежда. В ночь перед инаугурацией Джона Кеннеди шел такой снег, что высота снежного покрова на улицах была выше 15 см. Американская армия использовала огнеметы, чтобы расчистить путь для традиционного парада.

Очень плохая погода была 21 января 1985 года — в понедельник, накануне Рональд Рейган во второй раз принял присягу в Белом доме. Несмотря на погоду, общественное мероприятие должно было состояться. Но максимальная температура составляла минус 15 градусов по Цельсию, так что церемонию пришлось перенести в ротонду Капитолия.

В те времена, когда присягу принимали в марте, очень часто шли сильные дожди. В 1881 году Бенджамину Гаррисону пришлось присягать под зонтом во время настоящего ливня — говорят, он все равно промок. Джеймс Нокс Полк принес присягу во время сильной грозы.

Лучшая речь

По мнению многих американских историков, в 1981 году Рональд Рейган произнес лучшую речь при вступлении в должность. Многие другие почти всегда присуждают его выступлению второе место — после призыва Авраама Линкольна к примирению в 1885 году, незадолго до намечавшегося завершения гражданской войны между северными и южными штатами — и его убийства фанатиком-южанином.

Abrahamas Lincolnas © Wikimedia Commons nuotr.

Самая известная цитата из инаугурационной речи принадлежит Джону Кеннеди, она была произнесена полдень 20 января 1961 года.

"Граждане Америки, не спрашивайте, что ваша страна может для вас сделать, спрашивайте, что вы можете сделать для вашей страны".

Присяга пьяного в стельку

После президента и главы государства присягу принимает его преемник по конституции, избранный вице-президент. Как правило, эта часть церемонии не привлекает особого внимания. Но однажды все было иначе: в 1865 году Эндрю Джонсон, выдвинутый Авраамом Линкольном на пост вице-президента, пробормотал текст присяги. Бывший губернатор штата Теннесси нервничал и поэтому переборщил с приемом виски.

В корне отличался от него Вудро Вильсон, президент с 1913 по 1921 годы. Он подписал "сухой закон", хотя ранее пытался смягчить его предписания. В день первой инаугурации, 4 марта 1913 года, по его желанию в Вашингтоне не был проведен ни один из традиционных балов. Вилсон сказал, что торжественный повод не предусматривает подобных празднеств.

Такого же мнения придерживался и его преемник Уоррен Гардинг, который хотел показать "пример бережливости". Его вице-президент Калвин Кулидж, который занял пост президента после смерти Гардинга в 1923 году, в 1925 году, во время своей первой и формальной инаугурации, позволил провести "благотворительные балы".

С 1949 года, когда состоялась церемония вступления в должность Гарри Трумэна, снова начали проводить официальные балы, и с тех пор их количество заметно увеличилось. В 1977 году Джимми Картер распорядился сделать так, чтобы цена одного билета не превышала 25 долларов. После этого цены на напитки выросли так сильно, что принять участие в одном из балов могли только лица с крупными доходами.

Протесты

Для американцев приведение к присяге их президентов — национальное событие. Даже если они не поддерживали кандидата, который победил, это все же их президент. Джорджа Макговерна, кандидата от демократов на выборах 1973 года, раскритиковали за признание в том, что он проспал инаугурацию своего победившего конкурента Ричарда Никсона. Однако со времен Билла Клинтона конфронтация усилилась. В 1997 году против него протестовали "правые" и праворадикальные активисты, так же как против Барака Обамы в 2009 и 2013 годах.

Однако самые бурные демонстрации имели место в 2001 году. При морозе минус восемь градусов молодые женщины топлес протестовали против Джорджа Буша, который, по их мнению, украл победу (на самом деле, он являлся не первым президентом, который получил меньше голосов, чем его проигравший соперник). На улицы вышли 20 тысяч критиков Буша, 9 тысяч полицейских держали их под контролем. Впрочем, во время инаугурации Дональда Трампа эти цифры запросто могут быть выше.