Инаугурация нового президента Франции состоится 14 мая

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bbcrussian.com
понедельник, 8 мая 2017 г. 15:19
Эммануэль Макрон принесет присягу в качестве президента Франции в следующее воскресенье, 14 мая, сообщил нынешний президент страны Франсуа Олланд.
© Vida Press

Заявление было сделано в ходе мероприятий в Париже, посвященных 72-й годовщине окончания Второй мировой войны в Европе.

Накануне во Франции состоялся второй тур выборов. Лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон победил, получив 66,06% голосов. Другой кандидат - глава партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен набрала 33,9%.

При этом, как отмечает МВД страны, рекордно высоким было количество пустых или испорченных бюллетеней. Высоким оказалось и количество французов, не проголосовавших ни за одного из кандидатов - таких было 25,38%.

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