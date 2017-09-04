«Китай, Россия, скоро все страны станут сильными в компьютерных науках. Конкуренция между странами в сфере искусственного интеллекта вероятно станет причиной Третьей мировой войны», — написал он, прикрепив к цитате новость о Владимире Путине, в которой президент России выразил мнение, что страна, которая станет лидером в сфере искусственного интеллекта, будет властелином мира.
China, Russia, soon all countries w strong computer science. Competition for AI superiority at national level most likely cause of WW3 imo.— Elon Musk (@elonmusk) September 4, 2017
1 сентября президент России на встрече со школьниками в Ярославле сказал, что по его мнению, искусственный интеллект — это будущее всего человечества.
«Тот, кто станет лидером в этой сфере, будет властелином мира», — заявил Путин. Однако президент указал и на то, что развитие технологий искусственного интеллекта создает «серьезные угрозы».
17 июля Маск заявил,что самую большую угрозу для человечества представляет искусственный интеллект. По его мнению, автомобильные аварии, авиакатастрофы, некачественные продукты или лекарства не несут решающей угрозы человечеству, в отличие от искусственного интеллекта.
Маск также отметил, что чрезмерное развитие искусственного интелекта может угрожать человечеству безработицей и нестабильностью в социальной сфере. По его словам, эта сфера может начать распространять фейковую информацию и манипулировать ей.
Илон Маск предупредил Путина об опасности искусственного интеллекта (2)
Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск вновь раскритиковал...
В Уругвае арестовали "кокаинового короля Милана"
Один из самых разыскиваемых итальянских мафиози Рокко...
Глава СБУ обратился к директору ФСБ как "офицер к офицеру": "Остановитесь" (9)
Руководитель Службы безопасности Украины ( СБУ )...
Принц Уильям и Кейт Миддлтон ждут третьего ребенка
Кенсингтонский дворец сообщил, что принц Уильям и...
В прокуратуре Украины заявили о "фактическом раскрытии" убийства Вороненкова (2)
Убийство бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова в...
TOP новостей
Цены растут: заговорили о буме недвижимости в Паланге (12)
Хотя сдающие апартаменты в Паланге каждый год говорят...
Экономист: эмиграция растет не так быстро, как сообщает статистика (13)
По данным иммиграции зарубежных стран, эмигрантов из...
У литовки за границей забрали ребенка, а ее депортировали (3)
Не секрет, что поиск лучшей жизни многих ведет за...
Грибаускайте: с первой встречи с Путиным я получила список требований эксклюзивное интервью DELFI (142)
Президент Литвы Даля Грибаускайте в эксклюзивном...
Выработан план, как блокировать электроэнергию с БелАЭС (23)
В связи с тем, что Литва добивается, чтобы строительство...