«Китай, Россия, скоро все страны станут сильными в компьютерных науках. Конкуренция между странами в сфере искусственного интеллекта вероятно станет причиной Третьей мировой войны», — написал он, прикрепив к цитате новость о Владимире Путине, в которой президент России выразил мнение, что страна, которая станет лидером в сфере искусственного интеллекта, будет властелином мира.

China, Russia, soon all countries w strong computer science. Competition for AI superiority at national level most likely cause of WW3 imo. — Elon Musk (@elonmusk) September 4, 2017





1 сентября президент России на встрече со школьниками в Ярославле сказал, что по его мнению, искусственный интеллект — это будущее всего человечества.

«Тот, кто станет лидером в этой сфере, будет властелином мира», — заявил Путин. Однако президент указал и на то, что развитие технологий искусственного интеллекта создает «серьезные угрозы».

17 июля Маск заявил,что самую большую угрозу для человечества представляет искусственный интеллект. По его мнению, автомобильные аварии, авиакатастрофы, некачественные продукты или лекарства не несут решающей угрозы человечеству, в отличие от искусственного интеллекта.

Маск также отметил, что чрезмерное развитие искусственного интелекта может угрожать человечеству безработицей и нестабильностью в социальной сфере. По его словам, эта сфера может начать распространять фейковую информацию и манипулировать ей.