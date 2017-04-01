Илон Маск назвал срок начала испытаний сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy

 (4)
Телеканал "Дождь"
суббота, 1 апреля 2017 г. 14:05
Испытания по запуску в космос сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy начнутся в конце лета 2017 года.
Elon Musk's LA tunnel

Об этом глава космической корпорации SpaceX Илон Маск написал в своем твиттере.

По его словам, во время испытательного полета планируется пробное приземление верхней ступени ракеты-носителя, а также ее повторное использование. «Шансы на успех низкие, но, возможно, оно того стои», — написал Маск.

Ракета Falcon Heavy тяжелого класса ракет-носителей нужна для запуска в космос тяжелых грузов. Планируется, что Falcon Heavy сможет доставить на земную орбиту до 54,4 тонн.

В четверг, 30 марта, возглавляемая Маском корпорация SpaceX осуществила первый в истории запуск ракеты с использованной верхней ступенью. Ее запускали в космос в апреле 2016 года, после чего ступень совершила посадку на плавучую платформу. За счет повторных запусков верхней ступени ракеты корпорация SpaceX планирует удешевить космические полеты и стоимость доставки грузов на Международную космическую станцию и земную орбиту.

Телеканал "Дождь"
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

В Конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России из-за киберугроз (1)

The USA Congress
В Конгресс США внесен законопроект, предусматривающий введение новых санкций в отношении России из-за киберугроз.

В Германии создали подразделение армии по борьбе с хакерами (5)

Solders of Bundeswher landing in Lithuania
В германской армии создано подразделение, призванное отражать хакерские атаки и защитить военные секреты и программы, управляющие оружием. Новая структура начала работу 1 апреля.

В Нью-Йорке возобновляется первый американский процесс по делу Магнитского

Sergejus Magnitskis
В федеральном суде Южного округа Нью-Йорка полным ходом идет подготовка к рассмотрению гражданского иска, возбужденного в 2013 году минюстом США против кипрской компании Prevezon Holdings Ltd. и стайки ее "дочек", которые принадлежат российскому бизнесмену Денису Кацыву, сыну вице-президента РЖД Петра Кацыва.

Германия отклонила призыв США о повышении оборонных расходов (18)

Германия отклонила призыв США о повышении оборонных расходов
Обращенные к Германии и другим странам-членам НАТО призывы администрации Трампа увеличить расходы на оборону, отвергнуты немецкой стороной.

Умер активист, придумавший радужный флаг ЛГБТ (10)

Умер активист, придумавший радужный флаг ЛГБТ
В Нью-Йорке умер американский активист Гилберт Бейкер, придумавший символ ЛГБТ-движения - радужный флаг. Ему было 65 лет.
Facebook друзья
Rambler's Top100