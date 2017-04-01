Илон Маск назвал срок начала испытаний сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy

Испытания по запуску в космос сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy начнутся в конце лета 2017 года.

Об этом глава космической корпорации SpaceX Илон Маск написал в своем твиттере.

По его словам, во время испытательного полета планируется пробное приземление верхней ступени ракеты-носителя, а также ее повторное использование. «Шансы на успех низкие, но, возможно, оно того стои», — написал Маск.

Ракета Falcon Heavy тяжелого класса ракет-носителей нужна для запуска в космос тяжелых грузов. Планируется, что Falcon Heavy сможет доставить на земную орбиту до 54,4 тонн.

В четверг, 30 марта, возглавляемая Маском корпорация SpaceX осуществила первый в истории запуск ракеты с использованной верхней ступенью. Ее запускали в космос в апреле 2016 года, после чего ступень совершила посадку на плавучую платформу. За счет повторных запусков верхней ступени ракеты корпорация SpaceX планирует удешевить космические полеты и стоимость доставки грузов на Международную космическую станцию и земную орбиту.