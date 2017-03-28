Ильич Рамирес Санчес получил третий пожизненный срок

bbcrussian.com
вторник, 28 марта 2017 г. 17:15
Выходец из Венесуэлы Ильич Рамирес Санчес, также известный как Карлос Шакал, приговорен судом во Франции к третьему пожизненному сроку.
© AFP / Scanpix

Санчеса признали виновным в том, что он бросил гранату в торговый центр в центре Парижа в сентябре 1974 года, в результате чего погибли два человека и более 30 были ранены.

Ранее Санчес уже был приговорен к двум пожизненным срокам за организацию взрывов и убийство двух полицейских в 70-е годы во Франции.

67-летний уроженец Венесуэлы Ильич Рамирес Санчес приобрел всемирную известность в годы холодной войны из-за своих связей с палестинскими повстанцами. Считается, что он стоял за многочисленными взрывами, похищениями и убийствами, а также захватами заложников по всему миру.

Карлоса Шакала называли одним из самых жестоких и расчетливых политических террористов.

Убежденный марксист-ленинист, получивший от родителей свое имя в честь Ленина (его братьев звали Владимир и Ленин), Ильич Рамирес Санчес был членом Союза коммунистической молодежи Венесуэлы, в 14 лет участвовал в беспорядках в Каракасе, затем учился в Москве в Университете дружбы народов.

После отчисления с третьего курса он уехал на Ближний Восток, там вступил в связь с радикальными палестинскими группировками и прошел курс обучения в лагерях боевиков.

Называющий себя "профессиональным революционером" Карлос Шакал много лет скрывался от международного правосудия. Его поймали в столице Судана Хартуме, и в 1994 году власти страны выдали его Франции.

По данным следователей, в 1975 году Санчес возглавил нападение на штаб-квартиру ОПЕК в Вене, где взял в заложники 70 человек, в том числе 11 министров нефтедобычи стран картеля. Тогда погибли три человека.

Также имя Карлоса Шакала связывают с угоном самолета авиакомпании Air France в Уганду. Тогда, в 1976 году, заложников на борту лайнера освобождал израильский спецназ. В ходе той операции погиб брат премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

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