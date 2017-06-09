ИГ заявило об убийстве заложников из Китая

Группировка, запрещенная в России и ряде других стран, сделала соответствующее заявление в своем канале в мессенджере Telegram.

В министерстве иностранных дел КНР заявили, что обеспокоены сообщением и проверяют его.

Граждане Китая, молодой человек и девушка, были похищены из пакистанского города Кветта, куда они приехали для того, чтобы изучать язык урду.

24 мая пару похитили неизвестные мужчины: к ним подошли на улице, угрожая оружием, заставили сесть в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Еще одной китайской женщине удалось сбежать.

Ответственность за похищение тогда не взяла на себя ни одна из группировок.

Кветта находится на юго-западе Пакистана, неподалеку от границы с Афганистаном, где ИГ контролирует ряд территорий. 4 июня пакистанские спецслужбы провели трехдневную операцию в районе города Мастунга в надежде найти похищенных, но им это не удалось.

В 2013 году Китай объявил о новой стратегии экономического развития "Один пояс - один путь", направленной на создание инфраструктуры и налаживание взаимосвязей между странами Евразии.

Стратегия предусматривает создание торгового коридора для прямых поставок товаров с Востока на Запад через Россию и Казахстан на льготных условиях.

Благодаря своему географическому положению Пакистан и Афганистан являются ключевыми частями проекта. Китай инвестирует в обе страны, чтобы создать там соответствующую инфраструктуру.