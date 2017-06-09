ИГ заявило об убийстве заложников из Китая

 (1)
bbcrussian.com
пятница, 9 июня 2017 г. 09:10
Боевики джихадистской группировки "Исламское государство" утверждают, что убили двоих граждан Китая, которых держали в заложниках с конца мая. Пару похитили в Пакистане. Кто стоял за похищением, известно не было.
Islamo valstybės sostinė Raka
© AP / Scanpix

Группировка, запрещенная в России и ряде других стран, сделала соответствующее заявление в своем канале в мессенджере Telegram.

В министерстве иностранных дел КНР заявили, что обеспокоены сообщением и проверяют его.

Граждане Китая, молодой человек и девушка, были похищены из пакистанского города Кветта, куда они приехали для того, чтобы изучать язык урду.

24 мая пару похитили неизвестные мужчины: к ним подошли на улице, угрожая оружием, заставили сесть в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Еще одной китайской женщине удалось сбежать.

Ответственность за похищение тогда не взяла на себя ни одна из группировок.

Кветта находится на юго-западе Пакистана, неподалеку от границы с Афганистаном, где ИГ контролирует ряд территорий. 4 июня пакистанские спецслужбы провели трехдневную операцию в районе города Мастунга в надежде найти похищенных, но им это не удалось.

В 2013 году Китай объявил о новой стратегии экономического развития "Один пояс - один путь", направленной на создание инфраструктуры и налаживание взаимосвязей между странами Евразии.

Стратегия предусматривает создание торгового коридора для прямых поставок товаров с Востока на Запад через Россию и Казахстан на льготных условиях.

Благодаря своему географическому положению Пакистан и Афганистан являются ключевыми частями проекта. Китай инвестирует в обе страны, чтобы создать там соответствующую инфраструктуру.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Парламент Японии впервые за 200 лет разрешил императору отречься

Japonija mini cunamio tragedijos metines, Japonijos imperatorius Akihito
Верхняя палата парламента Японии одобрила специальный законопроект об отречении от престола 83-летнего императора Акихито. Такое решение парламент принимает впервые за последние 200 лет.

ИГ заявило об убийстве заложников из Китая (1)

Islamo valstybės sostinė Raka
Боевики джихадистской группировки "Исламское государство" утверждают, что убили двоих граждан Китая, которых держали в заложниках с конца мая. Пару похитили в Пакистане. Кто стоял за похищением, известно не было.

Коми не сомневается во вмешательстве России в выборы в США (6)

Коми не сомневается во вмешательстве России в выборы в США
Бывший директор ФБР Джеймс Коми заявил, что у него нет никаких сомнений в том, что Россия вмешивалась в кампанию по выборам президента США в 2016 году. В ходе слушаний в комитете Сената США по делам спецслужб в четверг, 8 июня, он сообщил, что ФБР стало известно о российских кибератаках еще в конце лета 2015 года.

Глава МИД Германии назвал единственного настоящего партнера России - Европа (12)

Sigmaras Gabrielis, Vladimiras Putinas
Российскому руководству ясно, что в конечном итоге у него есть только один настоящий партнер, который в состоянии модернизировать экономику РФ.

Жертва Романа Полански попросит прекратить дело о своем изнасиловании

Romanas Polanskis
Американка Саманта Геймер, которую в 1977 году в возрасте 13 лет изнасиловал режиссер Роман Полански, попросит суд Лос-Анджелеса прекратить дело о совершенном против нее преступлении, сообщил адвокат Полански.
Facebook друзья
Rambler's Top100